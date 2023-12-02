Эндокринолог Новосад: Диабет стал чаще развиваться у детей и подростков

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Врач-эндокринолог Софья Новосад предупредила, что диабет, даже при учёте своей неинфекционной природы, распространяется с эпидемической скоростью. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист отметила, что заболевание может начать развиваться в любом возрасте, а в последнее время среди подростков и детей наблюдается его учащение. По словам Софьи, в зоне риска находятся люди старше 45 лет и те, кто регулярно употребляет в пищу много простых углеводов.
Новосад рассказала, что на начальных стадиях диабет может протекать бессимптомно. Иногда первые признаки заболевания - такие, как сухость во рту, жажда и частое мочеиспускание - появляются уже после повышения в крови глюкозы.
Доктор посоветовала внимательно следить за появлением новых симптомов и обращать внимание на факторы риска, среди которых малоподвижный образ жизни и лишний вес.
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Новосад рассказала, что на начальных стадиях диабет может протекать бессимптомно. Иногда первые признаки заболевания - такие, как сухость во рту, жажда и частое мочеиспускание - появляются уже после повышения в крови глюкозы.
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Диана Аванесян