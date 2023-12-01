Иммунолог Болибок обвинил вирус гриппа во вспышке заболеваемости в Китае

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Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что нынешняя вспышка заболеваемости новым опасным вирусом в Китае вызвана мутировавшим гриппом.
«Вирус гриппа постоянно мутирует так же, как и коронавирус, но не так ускоренно. Сейчас в КНР распространяется очередной вариант вируса гриппа. В Китае почти три года был очень жесткий карантин. Жители ходили по улицам строго в респираторах и даже сидели по несколько недель взаперти в своих квартирах. Там были очень серьёзные меры, которые привели к некоторым последствиям», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.
По его словам, строгие ограничения во время коронавируса могли негативно сказаться на иммунитете граждан КНР, что также оказало влияние на сегодняшнюю ситуацию в стране.
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