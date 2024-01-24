Эндокринолог Павлова: Во время магнитных бурь лучше избегать жареного и жирного

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Из-за магнитных бурь может возникать головная боль, скачки артериального давления, раздражительность и обострение симптомов хронических болезней. В этот период метеочувствительные люди могут прибегнуть к нескольким видам самопомощи, рассказала в своём личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.
В это время обязательно нужно принимать все прописанные врачом для постоянного употребления препараты, а также держать под рукой таблетки, которые помогают купировать симптомы метеозависимости.
В период магнитных бурь лучше не провоцировать обострение болезней желудочно-кишечного тракта, и избегать жареной, жирной или солёной пищи.
Успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия, расслабляющий массаж и медитация, по словам Павловой, тоже помогают справиться с симптомами метеозависимости.
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«Многие пациенты бросают их пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические болезни отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства», — заметила эндокринолог.
Успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия, расслабляющий массаж и медитация, по словам Павловой, тоже помогают справиться с симптомами метеозависимости.
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Артем Путинцев