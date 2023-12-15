На Солнце зафиксирована сильнейшая вспышка: новые магнитные бури, как защититься

Фото: istockphoto.com/Elen11
Вспышка на Солнце 14 декабря 2023 года
Сильнейшая вспышка произошла на Солнце 14 декабря в 20:00 по мск. Эксперты сообщили, что она стала самой мощной за последние шесть лет. Вспышке присвоили Х2,8 балла мощности. Специалисты центра «Фобос» рассказали, что в последний раз подобное событие произошло в 2017 году.
Что такое солнечные вспышки?
Энергия, которая выделяется при вспышках, соразмеряема со взрывом миллиардов мегатонных водородных бомб.
Эксперты предупредили россиян о магнитных бурях
В связи с мощной вспышкой на Солнце, астрономы ожидают наступление сильных магнитных бурь, которые придутся на 16 декабря. Ожидается, что геошторм не будет сильным, однако тем, кто испытывает проблемы со здоровьем в моменты космической активности, следует обращать внимание на малейшие изменения в своем самочувствии.
Чем солнечные вспышки опасны для людей?
Магнитные бури сказываются на самочувствии людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы, также на недомогание могут жаловаться люди с пониженным давлением, анемией, бронхиальной астмой и старыми травмами. Беременные женщины и маленькие дети также могут жаловаться на самочувствие в дни космической нестабильности.
При хроническом недосыпе или накопленной усталости чувствительность к погодным условиям и другим геоявлениям увеличивается.
Как защититься от магнитных бурь?
Врачи рекомендуют метеочувствительным людям следить за давлением в дни солнечной активности, пить больше воды, не использовать смартфоны и ограничить физическую нагрузку.
Читайте также:
Корональная дыра атаковала Землю: для кого опасны магнитные бури, как спастись
Лаборатория солнечной астрономии предупредила о сильной магнитной буре на Земле
Головные боли и слабость: на Землю надвигается мощная магнитная буря, как защититься