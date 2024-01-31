Эндокринолог рассказала о еде, которая гораздо опаснее жирной колбасы

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Врач-эндокринолог Екатерина Янг заявила, что большинство жареных, мучных продуктов и сладостей, несмотря на заявление об отсутствии холестерина на упаковке, содержат вредные трансжиры в виде гидрогенизированных растительных масел. Об этом пишет «Российская газета».
Она отметила, что эти жиры вредны, поскольку провоцируют хроническое воспаление, которое может привести к атеросклерозу. Такие продукты могут быть опаснее для сердца и сосудов, чем жирная колбаса.
Янг отметила, что что необходимо включить в рацион продукты, помогающие очищать сосуды. Она порекомендовала добавить в рацион рукколу и чеснок, так как они поддерживают чистоту крови и помогают выводить плохой холестерин. Также она напомнила о рыбе, в частности, о скумбрии. Эта рыба помогает сохранить эластичность сосудов.
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