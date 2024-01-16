Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о вреде костного бульона

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Полезность костного бульона является мифом, а его длительное употребление может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Так считает врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
«Коллаген, который поступает в организм с костным бульоном, никогда не будет направлен напрямую в кожу, суставы или мышцы. Он распадается в желудке на аминокислоты, и эти аминокислоты будут использоваться там, куда их <...> распределит организм», — объяснила она в беседе на радио Sputnik.По словам Павловой, костный бульон является чрезвычайно калорийным продуктом, и может привести к накоплению жира и сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету второго типа, а в отдельных случаях — и к дефициту у человека половых гормонов.
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