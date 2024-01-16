Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о вреде костного бульона

Сегодня невозможно вырастить ребёнка в отрыве от мультфильмов и другого развлекательного контента. Однако просмотр должен быть безопасным для психики несовершеннолетнего, поэтому необходимо помнить важные правила и ограничения, заявила главный педиатр Минздрава Подмосковья, профессор Нисо Одинаева.