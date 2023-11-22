Нутрициолог Тиханычева: Пожилым зимой надо обязательно есть бульон

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Нутрициолог Жанна Тиханычева рекомендовала пожилым людям в зимний период времени есть бульон.
«Бульон согревает, питает ткани тела и хорошо усваивается. Последний пункт особенно важен, так как с возрастом пищеварение ослабевает. Бульон помогает восстанавливаться организму после болезни, укрепляет тело и придает силы», — отметила в беседе с «Москвой 24» Тиханычева.
По её словам, лучше всего варить бульон из мяса домашней птицы с добавлением корнеплодов.
Кроме того, эксперты в зимний период времени советуют есть больше киви. Как передаёт utro.ru, фрукт способен сжигать лишние жиры, помогая организму не набирать вес, а также налаживать и улучшать работу ЖКТ.
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