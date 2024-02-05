Главный подмосковный невролог Сутормин: «Инсульт в 30-40 лет уже не вызывает удивления»

Фото: Istockphoto / peakSTOCK
«Инсульт молодеет, это факт. Последние года два наблюдается такая тенденция. Инсульт в 30-40 лет уже не вызывает удивления. Когда я 20 лет назад начинал работать с инсультами, для нас был обычной ситуацией инсульт в 80-90 лет. В связи с этим мы сейчас во время диспансеризации ищем у более молодых пациентов причины ишемических инсультов, – такие, как бляшки в брахицефальных артериях и нарушение сердечного ритма», – сказал специалист.По его словам, сейчас в Московской области в месяц диагностируют около 3-3,2 тысяч геморрагических и ишемических инсультов. Примерно 2,7-2,8 тысяч из них – ишемические. При этом, по словам Сутормина, четыре из пяти инсультов можно предотвратить или существенно уменьшить проявления заболевания.
«Меры профилактики всем известны. Первое – это правильное питание. Нельзя, чтобы масса тела была повышенной. Нужно больше двигаться умеренно заниматься спортом. Второе – необходимо избегать вредных привычек, таких как употребление алкоголя и табакокурение. Третье – контроль за имеющимися хроническими заболеваниями: артериальной гипертензией, нарушением ритма сердца, сахарным диабетом и вообще нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы и другими эндокринными заболеваниями», – перечислил врач.При этом Сутормин подчеркнул, что, если все эти диагнозы ещё не поставлены, не нужно игнорировать прохождение диспансеризации. Лечить заболевание на ранних стадиях гораздо проще, заключил он.
Читайте также:
Порядка 1 тыс. человек за день посетили подмосковные центры амбулаторной онкопомощи
В больницы Подмосковья поступило более 60 единиц оборудования для помощи новорождённым
В Жуковском врачи удалили юноше огромную опухоль, сдавливающую позвоночник