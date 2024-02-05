Порядка 1 тыс человек за день посетили подмосковные центры амбулаторной онкопомощи

Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Регулярные обследования позволяют вовремя выявить онкозаболевания и начать их лечение. В минувшую субботу почти 1 тыс человек прошли обследования в рамках Дня открытых дверей в центрах амбулаторной онкопомощи. У четырёх были заподозрены злокачественные новообразования. Их направили на дополнительную диагностику», – рассказала Стригункова.
Всю информацию о работе онкологической службы Подмосковья можно найти на онкопортале региона. Там же размещён график проведения дней открытых дверей в ЦАОПах.
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