Инфекционист назвал симптомы микоплазмоза

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Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с РБК рассказал об основных симптомах микоплазмоза.
Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с РБК рассказал об основных симптомах микоплазмоза.
Малышев отметил, что это заболевание не приятное, но если его выявить на ранней стадии, все может пройти нормально.
Профессор также добавил, что на сегодняшний день вакцины против микоплазмоза нет. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский добавил, что микоплазмоз уже известен человечеству и хорошо изучен.
температураВрач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с РБК рассказал об основных симптомах микоплазмоза.
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«Три кардинальных симптома: повышение температуры, то есть гипертермия, но может и с нормальной температурой протекать. Это респираторные симптомы — кашель, насморк, першение в горле и т.д. И интоксикация.», — заявил врач.
Профессор также добавил, что на сегодняшний день вакцины против микоплазмоза нет. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский добавил, что микоплазмоз уже известен человечеству и хорошо изучен.
температураВрач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с РБК рассказал об основных симптомах микоплазмоза.
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Алина Юрчак