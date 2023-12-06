Сексолог назвала диету, полезную для сексуального здоровья мужчин и женщин

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Сексопатолог и диетолог Янис Рослер заявила, что средиземноморская диета полезна для сексуального здоровья, так как усиливает возбуждение у женщин и предотвращает эректильную дисфункцию у мужчин. Об этом пишет Business Insider.
Специалист отметила, что средиземноморская диета, включающая в себя большое количество фруктов, овощей, злаков и нежирного мяса снижает уровень холестерина в крови и улучшает кровоснабжение внутренних систем, включая половые органы. Это обеспечивает высокое сексуальное возбуждение у женщин и усиление потенции у мужчин, добавила Рослер.
Кроме того, средиземноморская диета является полезной для уменьшения в организме различных воспалений.
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Кроме того, средиземноморская диета является полезной для уменьшения в организме различных воспалений.
«Исследование 2019 года показало, что противовоспалительная диета может усиливать возбуждение у женщин», — цитирует издание слова собеседницы.
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