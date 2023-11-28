К марафону «Роддом, достойный доверия» уже на старте подключились 3 тыс человек

Фото: Минздрав МО
В Московской области 27 ноября стартовал онлайн-марафон «Роддом, достойный доверия». В первый же день в нём приняли участие около 3 тыс человек, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ходе марафона перинатальные центры рассказывают о себе, разных видах родов, уникальных технологиях и методиках, историях спасения и многом другом.
Онлайн-марафон завершится 4 декабря розыгрышем призов. Среди участников разыграют три контракта на роды, три контракта на послеродовое пребывание в палате повышенной комфортности и многое другое.
Расписание онлайн-марафона «Роддом, достойный доверия» можно найти на сайте.
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«Мы видим, что марафон востребован среди будущих мам. В ходе него можно не только познакомиться с системой родовспоможения региона, но и задать волнующие вопросы. Всего в первый день к марафону подключились порядка 3 тыс человек», – пояснила Стригункова.
Расписание онлайн-марафона «Роддом, достойный доверия» можно найти на сайте.
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Лора Луганская