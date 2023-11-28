Три тысяч подмосковных молодых медицинских специалистов получают доплату

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Почти 3 тыс. молодых медицинских специалистов получают доплату в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С сентября 2023 года в Московской области молодым врачам и среднему медперсоналу, которые после окончания учебы устроились работать в медорганизации региона, увеличили доплату.
Стоит отметить, что для того чтобы получать доплаты молодые специалисты должны трудоустроиться в медицинские организации Минздрава МО в течение года после того, как окончили учебного заведения. Кроме этого, доплаты специалистам будут выплачиваться в течении трех лет.
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«Подмосковье заинтересовано в привлечении медицинских специалистов – как опытных медработников, так и молодых кадров. Беспрецедентное количество мер соцподдержки медиков реализуется в регионе. С сентября мы в несколько раз увеличили доплаты молодым специалистам, сегодня их получают более 2,8 тыс. человек - врачи и средний медперсонал», – отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева