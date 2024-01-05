Как после Нового года прийти в форму без стресса для организма: советы фитнес-эксперта

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Для россиян 2024-й год начался с десяти дней выходных. В это время хочется расслабиться и забыть о повседневных задачах. О том, как на организм влияет продолжительный отдых, и как безболезненно вернуться в форму, «Радио 1» рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.
«Возвращаться в стандартную форму после праздников лучше постепенно. Не надо каждый день ходить в фитнес-клуб и активно заниматься. Один-два раза в неделю – стандартный тренировочный процесс. Можно начать с растяжек, с хождения пешком на дорожке, потом постепенно увеличивать нагрузку, доходить и до силовых тренировок», — отметила Ольга Киселева.Читайте также:
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