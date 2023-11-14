Кардиолог назвал самые вредные для сердца продукты

Фото: istock / Zay Nyi Nyi
Определенные продукты могут быть опасны для правильной работы сердца.
Кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru рассказал, что сердцу вредят соленые, кислые, моченые продукты, а также продукты с большим содержание холестерина. Из-за таких продуктов страдают почки, ответственные за выработку гормонов, которые регулируют артериальное давление.
В дополнение к этому, Конев напомнил о вреде алкоголя, фастфуда и газированных напитков для сердечно-сосудистой системы. Врач также призвал людей есть меньше сладостей, подчеркивая их негативное влияние на сердце.
Читайте также:
Врач Демьяновская рассказала, в чём опасность прикусывания щек и губ изнутри
Врач Мясников рассказал, как превратить вредные продукты в полезные
Эндокринолог Абакарова рассказала, что сахарный диабет может привести к осложнениям
«Чрезмерное употребление избыточной соли неблаготворно влияет на течение ряда сосудистых заболеваний. Остается актуальной проблема избыточного холестерина — жирное мясо, жирные молочные продукты.», — отметил Конев.
Читайте также:
Врач Демьяновская рассказала, в чём опасность прикусывания щек и губ изнутри
Врач Мясников рассказал, как превратить вредные продукты в полезные
Эндокринолог Абакарова рассказала, что сахарный диабет может привести к осложнениям
Алина Юрчак