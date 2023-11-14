Врач Мясников рассказал, как превратить вредные продукты в полезные

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Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендует оставлять на ночь в холодильнике вареные рис и макароны.
Таким образом продукты перестанут быть вредными. Об этом Мясников сообщил в своём Telegram-канале.
Александр Мясников напомнил, что часто советует зрителям избегать белый рис и белые макароны из-за содержания быстрых углеводов, которые ведут к развитию резистентности к инсулину. При этом вареные рис и макароны, которые оставили на ночь в холодильнике, превращаются в полезные продукты.
Врач ранее слышал об этом приёме, но никогда не воспринимал его всерьёз. А в последнее время появились статьи уважаемых диетологов, которые подтвердили этот факт.
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Александр Мясников напомнил, что часто советует зрителям избегать белый рис и белые макароны из-за содержания быстрых углеводов, которые ведут к развитию резистентности к инсулину. При этом вареные рис и макароны, которые оставили на ночь в холодильнике, превращаются в полезные продукты.
«Крахмал, в большом количестве содержащийся в этих продуктах, превращается в итоге этих манипуляций в его полезный для здоровья вариант — «резистентный крахмал». Он уже не расщепляется столь быстро, переваривается значительно медленнее, не вызывает резкого подскока сахара крови. Долго остается в кишечнике, что очень нравится нашему микробиому!» — рассказал Александр Мясников.При этом, если утром разогреть макароны и рис, резистентный крахмал не растеряет свои полезные свойства.
Врач ранее слышал об этом приёме, но никогда не воспринимал его всерьёз. А в последнее время появились статьи уважаемых диетологов, которые подтвердили этот факт.
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Мария Фирсова