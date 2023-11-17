Китайские учёные выяснили, что кофе снижает риск заражения коронавирусом

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Учёные из Государственного медицинского университета в Шэньяне (Китай) обнаружили, что кофе снижает риск заражения коронавирусом.
Результаты исследования появились в BMC (BioMed Central). Исследования показали, что рацион питания, где есть продукты, богатые полифенолами (растительными пигментами, содержащимися в овощах) обеспечивает активный иммунный ответ при коронавирусе и облегчает симптомы заболевания.
Китайские учёные хотели выяснить, может ли кофе стать методом профилактики коронавируса. Оказалось, что кофе способен препятствовать проникновению SARS-CoV-2 и его штаммов в клетки тела человека. Употребление кофе влияет на активность катепсина L. Это так называемая эндопротеаза (пищеварительный фермент). Чтобы SARS-CoV-2 «присоединился» к клеткам, его спайковый белок (S белок) должен расщепиться катепсином L. Исследователи определили, что употребление кофе блокирует механизм.
Возможно, защитные свойства кофе объясняются содержанием в нём хлорогеновой кислоты (CGA) и психоактивного вещества — кофеина. Такие кислоты способны снижать интенсивность воспалительных процессов в организме и подавлять выработку особых медиаторов, которые вызывают его. Вместе с этим кофеин стимулирует работу иммунной системы.
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Китайские учёные хотели выяснить, может ли кофе стать методом профилактики коронавируса. Оказалось, что кофе способен препятствовать проникновению SARS-CoV-2 и его штаммов в клетки тела человека. Употребление кофе влияет на активность катепсина L. Это так называемая эндопротеаза (пищеварительный фермент). Чтобы SARS-CoV-2 «присоединился» к клеткам, его спайковый белок (S белок) должен расщепиться катепсином L. Исследователи определили, что употребление кофе блокирует механизм.
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Мария Фирсова