Косметолог Трифонова раскрыла метод продления свежести кожи

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Врач, эксперт по омоложению и здоровому образу жизни, косметолог Светлана Трифонова заявила, что для сохранения молодости и свежести кожи лица необходимо выбирать подходящие средства по уходу, включающие витаминные компоненты.
«Внимательно читайте состав средства на упаковке. Хорошо, если он включает набор главных витаминов, влияющих на состояние кожи — A, E, F и D. Положительное воздействие оказывают и экстракты целебных растений — алоэ, ромашки, женьшеня», — рекомендовала в беседе с RuNews24.ru Трифонова.
А косметолог-бровист Ольга Руда назвал самые основные ошибки при самостоятельной коррекции бровей, к которым отнесла бездумное выщипывание начала линии.
«Чтобы добиться более гармоничного эффекта, при коррекции стоит использовать следующую технику: нужно визуально провести прямую линию по центру лба и еще одну – вверх от внутреннего уголка глаза, параллельно первой. И начало брови сделать примерно в середине между этими линиями», — добавила в беседе с «Москвой 24» Руда.
Ранее трихолог, косметолог Анастасия Курская назвала несколько способов, как можно быстро избавиться от отеков на лице и в области глаз. По её словам, после пробуждения стоит походить около часа, тогда скопившаяся в тканях лица вода начнет опускаться вниз. Кроме того, можно выпить теплый зеленый чай, который обладает отличным мочегонным эффектом.
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Мелисса Тимофеева