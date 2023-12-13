Косметолог раскрыла, как с помощью оливкового масла защитить кожу в холода

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Зимой кожа лица, рук и тела сильнее всего восприимчива к повреждениям — ветер, холод и перепады температур провоцируют сухость, красноту и шелушение. Как защитить кожу в холодное время года, «Радио 1» рассказала руководитель и главный врач клиники эстетической медицины Татьяна Баллирано.
В зимнее время особое внимание нужно уделить кремам. Специалист рекомендовала использовать специальные колд-кремы, которые сохранят кожу упругой и не допустят раздражений и обветриваний.
Дома также можно прибегать к использованию натуральных масел. Баллирано подчеркнула, что при хорошем составе помочь защитить кожу может даже оливковое масло.
От кислотных пилингов, других препаратов с кислотами, а также увлажняющих кремов собеседница призвала вовсе отказаться. Если полностью не получается убрать увлажняющие средства из-за особенностей кожи, то рекомендуется минимизировать их дозу.
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«Так мы сохраним собственную влагу, лицо не будет раздражаться, краснеть, не будут появляться воспаления. Например, из-за сухости кожи на лице могут появляться микротрещинки, из-за того усиливаются морщинки, кожа шелушится», — добавила косметолог.
«На время нужно исключить увлажняющие кремы и использовать питательные кремы и натуральные масла, например, оливковое. Если это натуральное масло, оно будет идентично маслам верхнего слоя нашей кожи. Когда оно настоящее, оно впитывается в лицо, оно питает. Можно сделать это на ночь. Для этого можно либо распарить кожу или согреть масло, нанести на лицо, процентов 70-80 впитается кожей, и на утро кожу будет бархатной», — подметила эксперт.
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От кислотных пилингов, других препаратов с кислотами, а также увлажняющих кремов собеседница призвала вовсе отказаться. Если полностью не получается убрать увлажняющие средства из-за особенностей кожи, то рекомендуется минимизировать их дозу.
«Увлажняющие кремы можно использовать только с утра перед нанесением макияжа, так как при жирной коже не всем именно рекомендованы питательные кремы. Тогда мы их наносим за 30-40 минут до выхода на улицу. Если остаётся блеск, мы убираем излишки салфеткой и на улицу выходим с абсолютно сухим лицом. Ни в коем случае не должна оставаться влага, так как мы высушим верхний слой кожи, он будет шелушиться», — добавила Баллирано.В случае, если кожа пострадала от воздействия низких температур, косметолог призвала прибегнуть к использованию масок.
«Нам нужно снять сухой слой, например, с помощью легких пилинги, пилингов-скаток. После того как мы сняли верхний слой, наносим по типу кожи кремы, это могут быть питательные, успокаивающие, с алоэ и так далее. В конце можно использовать маски тканевые, но лучше купить гидрогелиевые», — заключила эксперт.Читайте также:
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