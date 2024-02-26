Lenta.ru: Малышева и Гандельман рассказали о полезных для простаты упражнениях

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Врач и телеведущая Елена Малышева вместе со своим соведущим и коллегой, кардиологом Германом Гандельманом, представили три упражнения для предстательной железы в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Соответствующий выпуск уже доступен на официальном сайте канала.
Первое упражнение — наклоны вперед на коленях, руки на бедрах, голова касается пола.
Второе упражнение — лёжа на спине, согнуть ноги в коленях, соединить ступни и развести колени в стороны. По словам Георгия Гандельмана оно
укрепляет мышцы тазового дна, при этом улучшая кровообращение в данной области организма.
Наконец, третьим упражнением, как рассказала Елена Малышева, является практика брюшного дыхания, при котором мышцы живота сокращаются во время глубокого вдоха и выдоха.
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Второе упражнение — лёжа на спине, согнуть ноги в коленях, соединить ступни и развести колени в стороны. По словам Георгия Гандельмана оно
Наконец, третьим упражнением, как рассказала Елена Малышева, является практика брюшного дыхания, при котором мышцы живота сокращаются во время глубокого вдоха и выдоха.
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Артем Путинцев