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Lenta.ru: Малышева и Гандельман рассказали о полезных для простаты упражнениях

26 февраля 2024, 04:59
Фото: iStock/peakSTOCK

Фото: iStock/peakSTOCK

Врач и телеведущая Елена Малышева вместе со своим соведущим и коллегой, кардиологом Германом Гандельманом, представили три упражнения для предстательной железы в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Соответствующий выпуск уже доступен на официальном сайте канала.
Первое упражнение — наклоны вперед на коленях, руки на бедрах, голова касается пола.

Второе упражнение — лёжа на спине, согнуть ноги в коленях, соединить ступни и развести колени в стороны. По словам Георгия Гандельмана оно

укрепляет мышцы тазового дна, при этом улучшая кровообращение в данной области организма.

Наконец, третьим упражнением, как рассказала Елена Малышева, является практика брюшного дыхания, при котором мышцы живота сокращаются во время глубокого вдоха и выдоха.

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#здоровье
#советы
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Диетолог Юзуп назвала один из самых доступных суперфудов
26 февраля 2024, 01:30

Фото: iStock/yashina.tanya90

Врач-диетолог Ирина Юзуп объяснила порталу «Доктор Питер», почему квашеную капусту можно по праву назвать настоящим суперфудом, , содержащим множество витаминов, полезных веществ и минералов.
Так, в состав капусты входят витамины группы А, Е, К, B, С, а также минералы, такие как фосфор, натрий, цинк, йод, селен, железо, калий и марганец. Данный продукт благотворно влияет на микробиом кишечника благодаря лактобактериям и помогает поддерживать молодость кожи благодаря витаминам А и E.

Кроме того, квашеная капуста содержит витамин С, не уступающий лимону, и пищевые волокна, снижающие уровень холестерина в крови. Она чрезвычайно полезна для людей, страдающих ожирением, благодаря тартроновой кислоте, препятствующей превращению избыточных углеводов в жир.

Наконец, ученые выявили связь между регулярным употреблением квашеной капусты и снижением риска онкологии. Как объяснила доктор Юзуп, капуста – это ферментированный продукт, прошедший молочнокислое брожение. Во время данного процесса в ней образуются антиоксиданты и вещества, которые вызывают гибель «неправильных» клеток человеческого организма.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о том, что включение в рацион питания квашеной капусты поможет снизить риск развития инфаркта, поскольку обилие витамина С в составе продукта способствует поддержанию сосудистого тонуса и укреплению стенок сосудов.

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#еда
#врачи
#продукты
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Врач рассказала о признаках недобросовестного стоматолога
Стоматолог Диана Левчук: есть признаки нерадивых врачей
25 февраля 2024, 14:52

Фото: iStock/SbytovaMN

Стоматологические услуги не из дешёвых, а если врач к тому же ставит неверные диагнозы и назначает лишние процедуры, лечение может обойтись в кругленькую сумму. Как распознать недобросовестного специалиста и избежать лишних трат? Об этом «Российской газете» рассказала врач клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук.
По её словам, существует несколько признаков, которые могут указывать на недобросовестность стоматолога:

Слишком низкая цена
Если вам предлагают стоматологические услуги по цене значительно ниже рыночной, это повод насторожиться. Скорее всего, врач пытается привлечь пациентов за счёт низких цен, а затем будет навязывать дополнительные услуги или назначать ненужное лечение.

Агрессивная реклама
Если клиника активно рекламирует свои услуги, обещая моментальные результаты и безболезненное лечение, это также может быть признаком недобросовестности. Стоматологическая помощь — это медицинская услуга, которая требует индивидуального подхода. Поэтому не стоит доверять рекламе, которая обещает всем пациентам одинаково хорошие результаты.

Непрофессионализм врача
Недобросовестный стоматолог может проявлять непрофессионализм в общении с пациентами, не объяснять им суть лечения или отвечать на вопросы уклончиво. Такой врач может также не соблюдать санитарно-гигиенические нормы, что может привести к инфицированию пациента.

Навязывание дополнительных услуг
Недобросовестный врач может навязывать пациентам дополнительные услуги, которые не нужны или которые можно сделать в другой клинике по более низкой цене. Например, он может предлагать установку более дорогих имплантов или брекетов, хотя в этом нет необходимости.

Некачественное лечение
Недобросовестный врач может проводить лечение некачественно, используя устаревшие методы и материалы. Это может привести к осложнениям и необходимости повторного лечения.

Нарушение прав пациента
Недобросовестный врач может нарушать права пациента, например, не информируя его о возможных рисках лечения или не давая ему ознакомиться с планом лечения.

Отсутствие документов
Недобросовестная стоматологическая клиника может не иметь лицензии на оказание медицинских услуг или не выдавать пациентам документы, подтверждающие оплату лечения.

Подозрительные условия оказания услуги, договора, гарантии
Обычно это сомнительные сроки оказания услуги, скупой договор без подробного описания, а также неопредёленные сроки гарантии.

Если вы столкнулись с недобросовестным стоматологом, вы можете обратиться в контролирующие органы, такие как Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, а также подать в суд на клинику.

Если вы сомневаетесь в качестве услуг врача, к которому пришли, Диана Левчук рекомендует прежде всего подойти к выбору специалиста с холодным умом.

«Лучшее, что вы можете сделать - взять время на размышление и проконсультироваться у 2-3 других специалистов в разных медицинских учреждениях», — сказала стоматолог.
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#лицензии
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Две трети россиян недовольны записью на приём в поликлиниках и ожиданием
25 февраля 2024, 12:32

Фото: iStock/megaflopp

На международной выставке-форуме «Россия» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что лишь треть россиян удовлетворяет запись на приём в поликлиниках и ожидание у кабинетов.
«Мы видим, какие блоки являются наиболее острыми на сегодня. Это ожидание у кабинета, запись на прием к врачу и общее ожидание. Эти три блока, с которыми нам нужно работать», — сказал министр на пленарной сессии форума.
Согласно презентации, представленной Михаилом Мурашко на выставке-форуме «Россия», больше всего россияне удовлетворены решением медицинских проблем (90,4%). Лояльное отношение медицинских работников к пациентам отметила половина опрошенных респондентов.

В своём выступлении Михаил Мурашко назвал «самую острую» проблему здравоохранения – нехватку квалифицированных медицинских специалистов. Однако, министр подчеркнул, что подобная проблема наблюдается не только в России, но и за рубежом. По данным на 2023 год на 10 тыс. человек населения приходится в среднем 41 врач.

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Стали известны продукты, продлевающие жизнь
Daily Mail: Долгожители часто едят бобовые, а также ферментированные продукты
25 февраля 2024, 07:24

Фото: iStock/Tornadoflight

Специалисты из США считают, что ферментированные продукты и растительная пища, такая, как фасоль и чечевица, способствуют долголетию. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Исследователь долгожительства Дэн Бюттнер изучил так называемые «голубые зоны» — точки на карте мира с наибольшим количеством долгожителей, и пришёл к выводу о том, что правильное питание, в том числе ограничение белка животного происхождения и увеличение количества бобовых и овощей, является главным условием достижения долголетия.

Так, например, в Японии имеются сотни разновидностей лука, грибов, фасоли, ферментированных продуктов. А во Франции, Португалии, Италии и Испании очень популярны сыр и йогурт (они, как известно, также являются ферментированными продуктами). Фасоль, чечевица и горох, как пишет Бюттнер, богаты белком и клетчаткой, улучшающими работу ЖКТ человека.

Важнейшим принципом правильного питания является разнообразие, включая использование ферментированных продуктов и свежих продуктов в рационе. Их чередование может помочь увеличить продолжительность жизни.

В Великобритании Национальная служба здравоохранения (NHS) разработала руководство по здоровому питанию под названием The Eatwell Guide, которое направлено на информирование людей о пользе правильного питания. Согласно ему, необходимо съедать 5 порций фруктов и овощей в день, уменьшить потребление углеводов, сахара, соли и жиров. Также, эксперты советуют отказаться от колбасных изделий, а также сладких и газированных напитков и пить больше воды.

Учены провели исследование, в котором приняли участие 467 354 человек среднего возврата. Они рассказали о своих пищевых привычках. По результатам анализа выяснилось, что люди, придерживающиеся здорового рациона, имеют большую продолжительности жизни, чем те, кто ест обработанное мясо, мучные продукты и пьет сладкие газировки. А люди, которые регулярно едят орехи, бобовые, зерновые продукты и фрукты, обладают большей продолжительностью жизни.

Ранее спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин рассказал, что во многом здоровье долгожителей в разных странах связано с ежедневным рационом. По его словам, средиземноморская диета хорошо сказывается на здоровье человека. В нее входят море продукты и некоторые разновидности рыбы. Также источником омега-3 служат авокадо и орехи, а из морских водорослей жители этого региона получают достаточно йода и других микроэлементов.

Жители Италии и Испании употребляют большое количество свежих овощей, фруктов и зелени, которые положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта. Также, одним из главных ингредиентов в средиземноморской диете, является оливковое масло.

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#врачи
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Эндокринолог Фатеева раскрыла, кому грозит рак щитовидной железы
Рак щитовидки возникает при радиационном облучении, заявила эндокринолог Фатеева
24 февраля 2024, 15:10

Фото: iStock/Inside Creative House

Рак щитовидной железы может возникнуть в ходе лечения других онкологических заболеваний. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила эндокринолог Анастасия Фатеева.
Риск образования опухолей в этом органе значительно возрастает у людей, часто подвергающихся радиационному облучению. Например, у рентгенологов.

На фоне лечения лимфомы или рака молочной железы облучению подвергаются области головы, шеи и грудной клетки, что повышает вероятность одновременного развития рака щитовидной железы, подчеркнула собеседница NEWS.ru.

Вместе с тем, злокачественные новообразования возникают из-за длительно существующих аденом, аденоматозов в ткани щитовидной железы. Также негативно сказываются и наследственные заболевания, такие как синдромы Карни и Каудена, семейный аденоматозный полипоз. Наличие у близких членов семьи этих заболеваний повышает риск возникновения их и у его родственников.

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#рак
#онкология
#здоровье
#медицина
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В Молодове мать заподозрила девятилетнюю дочь в беременности
24 февраля 2024, 13:16

Фото: iStock/mi-viri

Девятилетнюю молдавскую школьницу мать заподозрила в беременности. У девочки начал сильно расти живот, пишет RUNews24.
Первой обратила внимание на нездоровье Сабрины учительница. Но мать Сабрины любила выпить и подумала, что дочка беременна. Поэтому она не показала Сабрину докторам.

К медикам девочку направила всё та же учительница. Врачи сделали анализы и изумились. Оказалось, что у Сабрины очень редкое заболевание – синдром Бадда-Киари. Как они утверждают, такой бывает один на миллион.

У ребёнка отказывала печень, и ей срочно нужна была операция по пересадке. К поиску доноров и хирургов подключились волонтёры. Первым делом они обратились к ближайшим родственникам девочки, но и мать, и отец наотрез отказались отдать часть своей печени ради жизни дочки.

Тогда волнтёры бросили клич в социальных сетях. Среди большого количества откликнувшихся людей, трансплантологии отобрали двух. Но один их доноров испугался операции и отказался. Остался только один человек, отец двоих малышей. Он решил во чтобы то ни стало помочь Сабрине.

Врача нашли в Румынии. Деньги собрали в интернете за 16 дней. Операция длилась около 14 часов. Несколько дней Сабрина чувствовала себя удовлетворительно. Но потом ей стало значительно хуже, и девочка умерла. Сказалось позднее обращение к врачам.

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#молдова
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Врач Городецкая рассказала, как позаботиться о репродуктивном здоровье мальчика
22 февраля 2024, 23:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Репродуктивным здоровьем мальчиков нужно заниматься с самого раннего возраста, так как 65% заболеваний, влияющих на будущее отцовство, возникает в детском и подростковом возрасте. Об этом предупредила врач-хирург, врач-уролог КДЦ № 2 НИКИ детства Галина Городецкая.
«Первый профилактический осмотр проводится через месяц после рождения ребёнка. Консультация детского хирурга обязательна. Даже в таком раннем возрасте у мальчика уже могут быть видны проблемы», – рассказала Городецкая
Если врач обнаруживает анатомические нарушения, решается вопрос о дальнейшем наблюдении или лечении. В основном это касается такой патологии, как неопущение яичка. Она требует оперативного вмешательства в раннем возрасте.
«Консультация специалиста необходима, если при рождении мальчика одно или оба яичка отсутствуют, есть другие образования и выпячивания в области мошонки, головка полового члена не выводится или открывается не полностью у ребёнка старше 11 лет из-за спаек крайней плоти, а также если до 13,5 лет не появились первые признаки полового созревания», – перечислила врач.
По её словам, другие поводы обратиться за консультацией – неправильное расположение отверстия мочеиспускательного канала, нарушение мочеиспускания из-за его сужения или при гипертрофированной крайней плоти, когда нарушен свободный отток мочи.

Как напомнила Городецкая, многие заболевания половой сферы у мальчиков протекают скрытно, и обнаружить их может только специалист.

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковный нарколог Холдин предположил способность электронных сигарет вызывать рак
22 февраля 2024, 22:31

Фото: Istockphoto / Brukoik

Электронные сигареты, как и обычные, могут привести к раку лёгких. Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Курение – одна из главных причин рака лёгких. Причем электронные сигареты, как и обычные, наносят вред организму. Поскольку электронные устройства недостаточно изучены, мы не знаем, какие последствия они могут принести при длительном использовании. Диспансеризация помогает обнаружить изменения в организме на самых ранних стадиях и вовремя принять меры», – сказал Холдин.
По его словам, если побороть вредную привычку самостоятельно не получается, можно обратиться в филиал Московского областного клинического наркологического диспансера по месту жительства.

Пройти диспансеризацию может каждый житель Подмосковья. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Другой вариант - записаться на региональном портале госуслуг или по номеру телефона 122.

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#минздрав мо
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#здоровье
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#подмосковье
#московская область
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Диетолог Дианова заявила о связи тяги к сладкому и эмоций
22 февраля 2024, 20:37

Фото: istockphoto.com/Phoenixns

Гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что тяга к сладкому может говорить о недостатке позитивных эмоций.
«Как правило, так проще всего восполнить эмоции – получить их с едой. Поэтому тяга обусловлена зависимостью от получения простого и лёгкого дофамина, неумением получать его из других источников. Здесь нужно работать с психологами, разрывать эту зависимость и искать дофамин в других местах», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Однако следует помнить, что у тяги к сладкому есть и другие причины, такие, как, например, стресс, недостаток сна и так далее, указывает врач.

Ранее Нурия Дианова заявляла, что людям с проблемами с ЖКТ не подойдёт методика интервального голодания для снижения веса.

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