Малышева рекомендовала при боли в рёбрах сделать рентген

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Врач, телеведущая Елена Малышева заявила, что при боли в рёбрах необходимо, в первую очередь, сделать рентген для установления точной причины недомоганий.
«В первую очередь — нужно сделать рентген, и человеку откроется его диагноз», — приводит Общественная Служба Новостей слова Малышевой.
Она отметила, что причины таких болей могут быть самые разные, однако чаще всего недомогание возникает по причине травмы. При множественных же переломах рёбер нужна экстренная медицинская помощь.
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