Медики рассказали о состоянии жителя ФРГ, получившего 217 прививок от COVID-19

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В Германии мужчина вакцинировался от коронавируса 217 раз за 29 месяцев во время и после пандемии. У него не появилось никаких признаков заражения COVID-19, а также каких-либо побочных эффектов от прививок.
Учёные провели многочисленные анализы, полностью обследовали «гипервакцинированного» немца. Также они изучили предыдущие анализы крови, которые сдавал мужчина. Специалисты обнаружили в его организме следы 217 прививок, сделанных с использованием восьми разных вакцин. Количество антител к COVID-19 в его крови значительно превышало тот уровень, который наблюдается у тех, кто использовал одну или две вакцины. Никаких патологий в организме мужчины выявлено не было и сам он рассказывал, что после многочисленных прививок не ощущал никаких побочных эффектов.
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