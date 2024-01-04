Коронавирус стал сезонным заболеванием

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COVID-19 прошёл мутацию и оказался в разряде сезонных заболеваний.
Об этом РИА Новости рассказал директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
По данным специалиста, тяжелого течения болезни как и большого числа летальных исходов от коронавируса уже не наблюдается. Акимкин отметил, что контроль за вирусом не будут ослаблять на этом фоне.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург вышел на первое место среди всех российских регионов по уровню смертности от коронавирусной инфекции. Это стало известно из опубликованных данных федерального оперативного штаба.
За неделю с 18 по 24 декабря в Северной столице зафиксирован 51 летальный случай от COVID-19. Для сравнения, в Москве за тот же период отмечено 29 смертельных случаев, передает «Фонтанка.ру». Всего за последнюю неделю в петербургские больницы с подтверждённым диагнозом коронавирус было госпитализировано 600 человек. Было выявлено 3 513 новых случаев заболевания.
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По данным специалиста, тяжелого течения болезни как и большого числа летальных исходов от коронавируса уже не наблюдается. Акимкин отметил, что контроль за вирусом не будут ослаблять на этом фоне.
«Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не требует введения жестких ограничений», — заявил Василий Акимкин.По словам эпидемиолога, на данный момент есть все средства, чтобы наблюдать за инфекцией, выстроен геномный эпиднадзор, который позволяет следить за всеми случаями.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург вышел на первое место среди всех российских регионов по уровню смертности от коронавирусной инфекции. Это стало известно из опубликованных данных федерального оперативного штаба.
За неделю с 18 по 24 декабря в Северной столице зафиксирован 51 летальный случай от COVID-19. Для сравнения, в Москве за тот же период отмечено 29 смертельных случаев, передает «Фонтанка.ру». Всего за последнюю неделю в петербургские больницы с подтверждённым диагнозом коронавирус было госпитализировано 600 человек. Было выявлено 3 513 новых случаев заболевания.
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Мария Фирсова