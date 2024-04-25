Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Предотвратить потерю мышечной массы и силы в пожилом возрасте можно с помощью аэробных нагрузок, для этого на них необходимо тратить не менее пяти часов в неделю. Об этом рассказал врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.