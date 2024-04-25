Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

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Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, разработанный в РФ. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы ведомства.
В ходе испытаний препарат показал высокую эффективность и безопасность. После регистрации препарата компания-производитель может начать промышленное производство данного лекарства.
Отмечается, что разработкой препарата занимались ученые РНИМУ имени Пирогова и Института РАН биоорганической химии имени Шемякина и Овинникова.
Напомним, болезнь Бехтерева – хроническое заболевание, которое характеризуется воспалением в суставах, особенно позвоночника.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал российский препарат Центра имени Н. Ф. Гамалеи «Фтортиазинон» для лечения бактериальных инфекций, которые возникают из-за устойчивости организма к антибиотикам.
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Отмечается, что разработкой препарата занимались ученые РНИМУ имени Пирогова и Института РАН биоорганической химии имени Шемякина и Овинникова.
Напомним, болезнь Бехтерева – хроническое заболевание, которое характеризуется воспалением в суставах, особенно позвоночника.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал российский препарат Центра имени Н. Ф. Гамалеи «Фтортиазинон» для лечения бактериальных инфекций, которые возникают из-за устойчивости организма к антибиотикам.
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Екатерина Коршунова