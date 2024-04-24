Из паха россиянина удалили гниющую опухоль весом в 20 килограмм

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В Башкирии хирурги успешно удалили опухоль из паховой области мужчины, вес которой составляет более 20 кг. Об этом сообщил глава минздрава региона Айрат Рахматуллин.
Отмечается, что мужчина ничего не подозревал об опухоли в его организме. Он обратился за медицинской помощью с кровотечением и новообразованием с признаками нагноения.
Также у мужчины была высокая температура. Несмотря на крупные размеры, опухоль не привлекала его внимание, поскольку россиянин весил 220 килограмм. Он заметил проблему только после того, как ему стало сложно ходить.
По информации медиков, таких размеров опухоль достигла за пять-семь лет. Операция по удалению новообразования прошла успешно.
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Также у мужчины была высокая температура. Несмотря на крупные размеры, опухоль не привлекала его внимание, поскольку россиянин весил 220 килограмм. Он заметил проблему только после того, как ему стало сложно ходить.
По информации медиков, таких размеров опухоль достигла за пять-семь лет. Операция по удалению новообразования прошла успешно.
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Екатерина Коршунова