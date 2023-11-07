Врач Лагутин назвал неожиданный фактор, влияющий на здоровье горла

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Врач-оториноларинголог Валентин Лагутин заявил, что стрессы могут пагубно повлиять на здоровье горла и даже привести к осиплости.
«Стрессы могут вести к недосмыканию голосовых связок и развитию гипотонусной дисфонии либо к избыточному пересмыканию и, соответственно, к гипертонусной дисфонии. Это проявляется как осиплость и огрубление голоса», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.
Он также отметил, что на горло оказывают пагубное влияние курение, а иссушающие и холодные напитки, а также слишком кислые, жареные, острые и пряные продукты питания. Эти факторы могут вызвать осиплость, першение и боли в горле.
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