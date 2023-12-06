Мясников: Взрослым рекомендуется потребление 15 мкг витамина D

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Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что взрослым людям для поддержания хорошего здоровья необходимо употреблять 15 мкг витамина D в день.
«Ещё в 2010 году Институт медицины, который сейчас называется «Национальная медицинская академия», опубликовал отчёт, где были указаны рекомендации по потреблению кальция и витамина D. Там указано, что детям от одного года до 18 лет и взрослым вплоть до 70 лет рекомендуется потребление 15 мкг витамина D в день. <…> Необязательно пить именно добавки и препараты с витамином D. Можно просто есть продукты с его содержанием» – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
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