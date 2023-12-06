Врач предупредила женщин об опасности одной популярной предновогодней привычки

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Стремление похудеть к Новому году может быть опасно для здоровья печени и желудочно-кишечного тракта. Об опасности предновогодних диет предупредила врач-терапевт Екатерина Ладыгина в интервью «Ленте.ру».
Врач отметила, что резкое похудение это всегда стресс для организма, что чревато уязвимостью к вирусам и болезням. Кроме того, из-за быстрой потери веса могут обостриться хронические заболевания.
Она заявила, что в первую очередь от быстрого похудения страдают почки, так как из-за потери веса они лишаются каркаса и могут опуститься на уровень таза.
«Быстрое похудение может нарушить работу желудочно-кишечного тракта: ухудшить работу печени, желчного пузыря, спровоцировать образование в нем камней. Может произойти сбой и в работе кишечника, что вызовет запоры или диарею», — предупредила терапевт.
Ладыгина подытожила, что стоит быстро снижать вес. По врача словам, лучше всего для организма — знать меру, всего, правильно питаться, и худеть постепенно, без стресса для здоровья.
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