Нарколог объяснил, почему холодное пиво в жару опасно для здоровья

11 июля 2026, 23:59

Нарколог Тюрин: сочетание алкоголя и жары наносит двойной удар организму

Фото: istockphoto/Davizro

Заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал о серьёзных рисках употребления алкоголя в жаркую погоду. Его слова цитирует «Лента.ру».





Специалист подчеркнул, что холодные алкогольные напитки, например пиво или вино, не способны утолить жажду или помочь легче переносить жару. Напротив, сочетание этилового спирта и высокой температуры воздуха создаёт повышенную нагрузку на организм, что может привести к необходимости экстренной госпитализации.



По словам врача, алкоголь нарушает естественные механизмы терморегуляции. В обычных условиях при росте температуры окружающей среды тело охлаждается за счёт усиленного потоотделения, а также за счёт активизации работы сердца и расширения сосудов.



Этиловый спирт мешает мозгу корректно воспринимать температуру тела, поэтому человек может не заметить признаков перегрева и получить тепловой удар. Кроме того, алкоголь снижает выработку вазопрессина — гормона, который помогает удерживать воду в организме. Из‑за этого почки активнее выводят жидкость, что в жару чревато сильным обезвоживанием, предупредил эксперт.