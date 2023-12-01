Названа причина тяжелого протекания гриппа у мужчин по сравнению с женщинами

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Мужчины по сравнению с женщинами тяжелее переносят грипп и дольше чувствуют его последствия. К тому же, они сильнее ощущают боль в горле и в суставах.
Женский иммунитет Хоуп считает более действенным и выносливым. Врач объясняет это действием гормонов эстрогена и прогестерона, уровень которых у женщин гораздо выше. Мужчинам для укрепления иммунитета диетолог советует обязательно сделать прививку, а также уделять внимание соблюдению режима дня. Она считает обязательный восьмичасовой сон важным фактором для способности организма противодействовать вирусам.
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