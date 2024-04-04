Названы неожиданные причины появления перхоти

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Врач-дерматовенеролог Анна Захарова заявила, что к риску появления перхоти могут привести сахарный диабет и иммунодефицит.
«Риск возникновения перхоти увеличивается при недугах вроде сахарного диабета и иммунодефицита. Также сильное шелушение кожи головы может сопровождать такие дерматологические заболевания, как себорейный дерматит, экзема, псориаз, атопический и контактный дерматит, ихтиоз и стригущий лишай», — отметила в беседе с «Москвой 24» Захарова.
Кроме этого, влияют на шелушение головы стрессы, гормональные сбои, питание и неправильный уход за кожей головы.
До этого россиянам раскрыли как правильно и без вреда для здоровья выполнять разминку. Как пишет Общественная Служба Новостей, важно соблюдать тайминг и разминаться не более 5-10 минут, не выполнять резких и скачкообразных движений, концентрироваться на дыхании, учитывать свои физическую подготовку и ограничения, а также делать упражнения регулярно.
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Мелисса Тимофеева