Врач Носарева: Людям с жирной кожей стоит избегать горячей воды

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Врач-косметолог, врач-дерматолог Нана Носарева заявила, что людям с жирной кожей не стоит умываться горячей водой, а также использовать агрессивные скрабы и пилинги.
«Избегайте средств на основе спирта, так как они усиливают выработку кожного сала в ответ на пересушивание. Не стоит умываться горячей водой, ежедневно использовать агрессивные скрабы и кислотосодержащие маски. Старайтесь реже использовать плотные тональные средства», — пояснила в беседе с Газета.ру Носарева.
Вместо этого врач рекомендовала пользоваться тонизирующими средствами, кремами, которые обладают свойством регуляции выработки кожного сала.
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