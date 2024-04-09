Названы неожиданные продукты, полезные для зрения

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Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург, к.м.н. Светлана Миргородская заявила, что к продуктам, полезным для глаз, относятся грибы, креветки, а также морская рыба.
Это объясняется содержанием в этих продуктах витаминов Д и Е.
Также она напомнила о пользе для зрения продуктов с содержанием витаминов А, В1, В2, В6, В12, С, Р.
Ранее врач-офтальмолог Сергей Начинкин заявил о необходимости посещать окулиста не реже одного-двух раз в год для того, чтобы не потерять зрение. Специалист отметил, что ходить к врачу для проверки надо даже при отсутствии жалоб.
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«Цинк можно найти в устрицах, креветках, ягнятине, говядине, семенах тыквы, кедровых орехах, фасоли, горохе, арахисе, грибах. Лютеин и зеаксантин содержатся в шпинате, брокколи, тыкве, зеленом горошке, бобах, кукурузе, хурме. Антоцианы — в ягодах асаи, аронии, черной смородине, чернике, голубике, ежевике, малине, клюкве», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.
Также она напомнила о пользе для зрения продуктов с содержанием витаминов А, В1, В2, В6, В12, С, Р.
Ранее врач-офтальмолог Сергей Начинкин заявил о необходимости посещать окулиста не реже одного-двух раз в год для того, чтобы не потерять зрение. Специалист отметил, что ходить к врачу для проверки надо даже при отсутствии жалоб.
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Мелисса Тимофеева