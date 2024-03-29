Врач Начинкин заявил об опасности не посещать окулиста

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Врач-офтальмолог Сергей Начинкин заявил о необходимости посещать окулиста не реже одного-двух раз в год для того, чтобы не потерять зрение.
Специалист отметил, что ходить к врачу для проверки надо даже при отсутствии жалоб.
Он добавил, что людям старше 60 лет также надо тщательнее контролировать здоровье глаз.
Ранее специалисты заявили, что весной глаза могут страдать от разных причин, среди которых пыль и аллергены, яркое солнце, ветер, перепады температуры и атмосферного давления, а также обострения хронических заболеваний.
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«Одной из основных проблем людей в возрасте после 40 лет является глаукома. Она начинается и протекает бессимптомно, но при длительном неконтролируемом течении приводит к необратимому снижению зрения, вплоть до полной слепоты. Необходимо как минимум один раз в год проходить осмотр у окулиста, даже при отсутствии жалоб на зрение», — прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.
Ранее специалисты заявили, что весной глаза могут страдать от разных причин, среди которых пыль и аллергены, яркое солнце, ветер, перепады температуры и атмосферного давления, а также обострения хронических заболеваний.
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Мелисса Тимофеева