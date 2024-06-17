Названы продукты, улучшающие состояние волос

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Важными для здоровья и роста волос являются витамины А, В7 и С. Об этом рассказала врач-терапевт клиники Lahta Clinic Людмила Фролова.
«Витамин А способствует выработке кожного жира, который увлажняет кожу головы, его можно найти в моркови, тыкве и шпинате. Витамин С необходим для синтеза коллагена. Витамин B7 улучшает прочность волос и ногтей, его можно найти в яйцах, миндале и сладком картофеле», – рассказала Фролова в интервью «Газете.Ru».
Она также отметила, что для волос очень важны цинк и железо. Дефицит последнего может привести к сокращению количества кислорода, доходящего до волосяных фолликулов, а недостаток цинка может ослабить саму структуру волос.
Также, по словам специалиста, важно употреблять в пищу продукты, богатые белком, который является строительным материалом для волос. Она посоветовала есть курицу, рыбу, яйца, а также молочные продукты. При этом ускорить рост волос могут продукты с высоким содержанием Омега-3. При выпадении волос лучше всего кушать мойву два-три раза в неделю, заключила Фролова.
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