Врач Прощаев назвал витамины, продлевающие здоровье мозга

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Врач-гериатр, профессор Кирилл Прощаев заявил, что витамины группы В и D продлевают здоровье мозга и улучшают когнитивные функции.
«Для мозга нужна вся линейка витаминов группы В и витамин D. Витамины группы В содержатся в злаковых и бобовых. В отношении витамина D ситуация другая: в идеале человек должен проходить скрининг содержания витамина D в сыворотке крови», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Прощаев.
Также для мозга необходимы макро и микроэлементы, в частности цинк, добавил врач. По словам специалиста, вероятно, тягу к алкоголю усиливают те продукты, которые человек обычно употребляет с алкоголем.
Психиатр-нарколог Антон Петров заявлял, что некоторые продукты могут усиливать тягу к алкоголю.
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