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Врач Прощаев назвал витамины, продлевающие здоровье мозга

Врач Прощаев рекомендовал витамины группы В и D
10 июня 2024, 21:08
Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Врач-гериатр, профессор Кирилл Прощаев заявил, что витамины группы В и D продлевают здоровье мозга и улучшают когнитивные функции.
«Для мозга нужна вся линейка витаминов группы В и витамин D. Витамины группы В содержатся в злаковых и бобовых. В отношении витамина D ситуация другая: в идеале человек должен проходить скрининг содержания витамина D в сыворотке крови», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Прощаев.

Также для мозга необходимы макро и микроэлементы, в частности цинк, добавил врач. По словам специалиста, вероятно, тягу к алкоголю усиливают те продукты, которые человек обычно употребляет с алкоголем.



Психиатр-нарколог Антон Петров заявлял, что некоторые продукты могут усиливать тягу к алкоголю.

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#врач
#витамины
#питание
Бьюти-эксперт Мирзабекова раскрыла, кому нельзя самим избавляться от прыщей
Мирзабекова советовала людям с сухой кожей не избавляться самим от прыщей
10 июня 2024, 18:55

Фото: iStock/Dmytro Buianskyi

Управляющий директор салона красоты Гульнара Мирзабекова заявила, что людям с очень сухой или слишком жирной кожей не следует самостоятельно избавляться от прыщей.
Она рекомендовала при появлении прыщей людям с такими типами кожи обращаться к специалистам.

«Если у вас кожа, которая страдает прыщами, необходимо идти к косметологу. Как только вы поняли, что у вас прыщи, сразу потребуется наблюдение врача. Он поможет грамотно подобрать аптечные и не аптечные средства. Неправильный уход за прыщавой кожей может привести к хроническому акне», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Мирзабекова.

А диетолог Елена Соломатина рассказала, что овощем, который защищает кожные покровы и слизистые от проникновения вредных веществ и вирусов, является редис. По её словам, это кладезь полезных веществ, таких, как витамина С, витаминов группы В, фолиевой кислоты, калия, магния.

«Вещества, которые находятся в крестоцветных растениях, помогают защищать ДНК. Если в организме появляется злокачественная опухоль, то они запускают в ней процесс самоуничтожения. В редисе содержится бета-каротин — предшественник витамина A, отвечающего за иммунную систему и сумеречное зрение. Он защищает кожные покровы и слизистые от проникновения вирусов в организм», — сказала в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

Ранее косметолог, главный врач клиники Александра Гребенщикова заявляла, что летом особенно популярны такие процедуры, как SMAS-лифтинг, RSL-скульптурирование и гидропилинг.

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#врач
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#косметолог
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#здоровье
#питание
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Нарколог раскрыл, какие продукты усиливают тягу к алкоголю
Нарколог Петров: еда может усиливать тягу к алкоголю
10 июня 2024, 18:40

Фото: iStock/karandaev

Некоторые продукты могут усиливать тягу к алкоголю. Так считает психиатр-нарколог Антон Петров в беседе с изданием «Доктор Питер».
По словам специалиста, вероятно, тягу к алкоголю усиливают те продукты, которые человек обычно употребляет с алкоголем.

«Нередко приходится слышать от пациентов: "Как же я пойду в ресторан, закажу себе стейк и не выпью вина?" Или: "Сейчас все поедут на шашлыки, будут пить, а мне совсем нельзя?"» — привёл примеры нарколог.

Он пояснил, что подобное поведение указывает на уже сформированную привычку употреблять алкоголь. Вместе с тем человек привыкает пить пиво в пятницу и алкогольные коктейли на отдыхе.

Чтобы избавиться от желания выпить, необходимо делать приемы пищи обильными. При этом стоит выбирать любимые блюда, посоветовал психиатр-нарколог.

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#ресторан
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«Русский Халк» Агаджанян проверил здоровье в подмосковном парке
10 июня 2024, 16:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Русский Халк» из Люберец Сергей Агаджанян посетил пункт проверки здоровья на свежем воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Силач прошёл проверку здоровья в Наташинском парке в Люберцах, а заодно и сломал несколько стальных стержней на радость другим посетителям. Скоро спортсмен отправится в Донецк, где попытается установить новый рекорд – буксировать военную технику, попутно надувая медицинские грелки до разрыва», – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в акции «Проверь здоровье в парке» с начала года приняли участие более 1,2 тыс. жителей Московской области. А за прошедшие выходные здоровье в 33 парках проверил 601 человек.

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Балашихинские врачи спасли руку упавшего со стремянки дачника

В Подмосковье онкоскрининг рта прошли с начала года около 130 тысяч человек
#московская область
#подмосковье
#проверка
#здоровье
#минздрав мо
#здравоохранение
#спорт
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Балашихинские врачи спасли руку упавшего со стремянки дачника
10 июня 2024, 15:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи филиала №3 Балашихинской больницы спасли руку пациента, упавшего на даче со стремянки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В травматологическое отделение больницы поступил 58-летний мужчина с жалобами на боль и нарушение двигательной функции левого плеча. Как выяснилось, на даче он поднялся на стремянку и упал на левое плечо с высоты двух метров. Врачи выявили у него закрытый оскольчатый внутрисуставной перелом верхней части плечевой кости со смещением отломков.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

«В плечевой кости сместилась и раскололась труднодоступная, покрытая хрящом головка полусферической формы. Именно она обеспечивает подвижность всего плечевого сустава. Эта кость мягкая, пористая, и множественные отломки нельзя зафиксировать только винтами. В ходе операции пациенту выполнили открытую репозицию и остеосинтез плечевой кости титановой пластиной и винтами. Винты установили под углом, в разных направлениях. Сухожилия мышц зафиксировали к пластине», – рассказал исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением Далер Раджабов.
Сейчас мужчина уже выписан. Чтобы ускорить восстановление, ему рекомендовали лечебную физкультуру.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#травма
#хирург
#балашиха
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье онкоскрининг рта прошли с начала года около 130 тысяч человек
10 июня 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Диагностику новообразований слизистой полости рта — онкоскрининг — прошли с начала текущего года почти 130 тысяч жителей Московской области, проверка проводится в рамках проекта «Стоматология: перезагрузка», сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Современная диагностика позволяет обнаружить развитие злокачественных новообразований и вовремя начать лечение. С начала года онкоскрининг слизистой полости рта прошли почти 130 тысяч жителей региона. По итогам проверки у 297 из них было обнаружено онкологическое заболевание», — сказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк.
Он добавил, что все пациенты с выявленной онкологией были направлены на лечение.

Онкоскрининг рта проводится методом люминесцентной стоматоскопии, это быстро и совершенно безболезненно: врач направляет люминесцентную лампу в полость рта, при этом любое отклонение от нормы становится заметным, потому что светится иначе. Диагностика проводится бесплатно на приёме у стоматолога.

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#онкология
#тестирование
#стоматология
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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Акция «Проверь здоровье в парке» привлекла в выходные более 600 жителей Подмосковья
10 июня 2024, 13:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В акции «Проверь здоровье в парке» с начала года приняли участие более 1,2 тыс. жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В прошедшие выходные люди могли проверить здоровье в 33 парках Подмосковья, в том числе в Коломне, Видном, Наро-Фоминске, Подольске, Мытищах и других муниципалитетах.
«Акцию по проверке здоровья мы проводим в наших парках уже третий год подряд. Это удобно, так как человеку не нужно идти в поликлинику, а можно пройти диагностику и получить консультацию врача на свежем воздухе. Всего с начала проведения акции в этом году здоровье в парках проверили более 1,2 тыс. человек, а за прошедшие выходные – 601 житель», – рассказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
В пресс-службе напомнили, что результаты обследования жители могут найти в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

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#здоровье
#проверка
#диспансеризация
#парки
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
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Аллерголог Замышляева поделилась, как избежать аллергии на тополиный пух
10 июня 2024, 12:54

Фото: istockphoto / zsv3207

Аллерголог НИКИ детства рассказала, как избежать аллергии в сезон тополиного пуха. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Специалист отметила, что аллергия на сам тополиный пух — явление крайне редкое.

«Аллергическая реакция связана с тем, что он может переносить на себе большую концентрацию аллергенов. Тополиный пух очень легкий по своей структуре и за счет этого быстро переносится на большие расстояния, собирая по пути огромное количество разной пыльцы. Тех деревьев и трав, которые совпадают с ним по периоду цветения», — объяснила Ольга Замышляева.

Основными признаками реакции на пыльцу являются зуд глаз и ощущение сухости, заложенность носа или чихание.

Врач поделилась, что снизить аллергическую реакцию в период пыления растений можно при помощи влажной уборки в помещении, проветривание его после дождя.При выходе на улицу использовать солнцезащитные очки и собирать длинные волосы.

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#аллергия
#очки
#волосы
#симптомы
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За медпомощью обратились 15 юных участников спортивного слёта под Истрой
10 июня 2024, 10:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

15 детей из парк-отеля «Огниково» под Истрой обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Все обратившиеся были осмотрены врачами. На данный момент в медучреждении, подведомственном подмосковному Минздраву, находятся четыре ребёнка. Их состояние удовлетворительное. Медики оказывают им всю необходимую помощь», – говорится в сообщении.
Ранее телеграм-канал SHOT написал, что дети пострадали в подмосковном парк-отеле, где у них проходил спортивный слёт. Туда приехала группа из 28 школьников. Накануне днём две девочки пожаловались на сильную боль в животе и рвоту. Уже к вечеру те же симптомы наблюдались у 13 девочек в возрасте от 7 до 13 лет. Всех их экстренно госпитализировали с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция».

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#московская область
#отравление
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Минздрав сообщил, что в медучреждениях находятся более 20 тыс. человек с ковидом
Минздрав: больше 80 тыс. россиян заражены коронавирусом
09 июня 2024, 08:17

Фото: iStock/geargodz

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что более 80 тысяч человек в России инфицированы коронавирусом. Об этом Мурашко рассказал в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ.
Отмечается, что более 20 тысяч из заболевших находятся на лечении в медицинских учреждениях. Глава Минздрава отметил, что в РФ ведется мониторинг изменчивости коронавируса.

Мурашко добавил, что специалисты также отслеживают эффективность вакцин, препаратов и терапии ковида. Он заключил, что в случае возникновения новых вызовов российская система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию готова будет быстро принять ​соответствующие меры.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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