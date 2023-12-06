Названы проявляющиеся у молодых людей симптомы болезни Альцгеймера

Фото: istock / Marjan_Apostolovic
Несмотря на устойчивое мнение, болезнь Альцгеймера может развиваться не только у пожилых людей. Об этом заявил специалист британского Общества Альцгеймера Джеймс Уайт. О симптомах заболевания, которые проявляются у людей до 65 лет, он рассказал изданию Daily Express.
Болезнь Альцгеймера обычно выявляют у людей зрелого возраста, но ее симптомы могут проявляться у молодых людей., отметил эксперт. Уайт заявил, что первым признаком расстройства личности может быть странное поведение и проблемы с настроением.
Специалист объяснил, что сложности с ранней диагностикой появляются из-за того, что эти неочевидные симптомы свидетельствуют о проблемах в семье, на работе или стрессом.
Кроме того, руководитель отдела знаний Общества Альцгеймера Тим Бинланд добавил, что серьезными симптомами могут также стать проблемы с координацией и равновесием, нарушения походки и нарушения зрения и речи.
Специалисты обратили внимание, что болезнь Альцгеймера нельзя вылечить, но можно снизить темп ее развития облегчить жизнь человеку, вовремя диагностировав заболевание.
Читайте также:
Сексолог назвала диету, полезную для сексуального здоровья мужчин и женщин
Диетолог Писарева: Ужин должен быть лёгким
Заболеваемость коронавирусом в России за неделю возросла почти на 23 процента
Специалист объяснил, что сложности с ранней диагностикой появляются из-за того, что эти неочевидные симптомы свидетельствуют о проблемах в семье, на работе или стрессом.
Специалисты обратили внимание, что болезнь Альцгеймера нельзя вылечить, но можно снизить темп ее развития облегчить жизнь человеку, вовремя диагностировав заболевание.
Читайте также:
Сексолог назвала диету, полезную для сексуального здоровья мужчин и женщин
Диетолог Писарева: Ужин должен быть лёгким
Алина Юрчак