Названо главное условие для успешного похудения

Фото: istock / Prostock-Studio
Эксперт по снижению веса Аманда Блэк назвала главным условием успешного похудения отказ от ограничений в еде. Об этом пишет Daily Mail.
Блэк объяснила, что перед похудением человеку нужно осознать, что еда необходима организму для нормальной работы. При ограничениях в еде могут появляться нездоровые пищевые привычки. В случае приятие этой идеи, любые диеты перестают быть нужными.
«Скорее всего, вы похудеете, если просто будете нормально есть в объеме, достаточном, чтобы питать тело. Это произойдет, так как вы перестанете попадать в бесконечный цикл чрезмерных ограничений и перееданий», — заявила эксперт.
Читайте также:
Врач назвала самую вредную позу для сна
Врач Продеус рассказал о неочевидном способе улучшить иммунитет
Подмосковные врачи удалили ребенку крупную кисту из шеи
Алина Юрчак