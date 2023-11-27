Neurology: Ученые обнаружили самый ранний признак болезни Альцгеймера

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Ученые Калифорнийского университета выявили ранний симптом, который свидетельствует о высоком риске развития болезни Альцгеймера. Это сокращение гиппокампа — области мозга, которая отвечает за эмоции, память и пространственную навигацию.
Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 128 добровольцев, которых специалисты наблюдали в течение десяти лет. Итоги исследования показали, что уменьшение гиппокампа напрямую было связано со снижением когнитивных функций организма. Теперь на основании данных эксперимента можно считать, что уменьшение гиппокампа является биомаркером ранних стадий болезни Альцгеймера и прочих нейродегенеративных заболеваний.
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Александр Бойцов