Россиян предупредили о провоцирующем болезнь Альцгеймера факторе

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К развитию тяжелых заболеваний, среди которых онкология и болезнь Альцгеймера, может приводить одиночество. Об этом предупредила психолог Наталья Наумова.
В беседе с News.ru она объяснила, что одиночестве приводит к снижению самооценки и плохим эмоциям.
Страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга, из-за того, что человек много думает и переживает, происходит напряжение в шейно-плечевом поясе. Человек хуже концентрируется, становится менее внимательным, ухудшается память», — объяснила эксперт.
Ранее врач рассказал, чем опасно покусывания щек и губ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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