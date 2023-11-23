Нутрициолог назвала простой способ повысить уровень витамина D зимой

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Получить витамин D зимой становится сложнее, поскольку он синтезируется в коже при воздействии ультрафиолетовых лучей солнца, которых в холодное время года мало. Врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова рассказала «Радио 1», что наиболее надёжным источником витамина D в зимний период является его прием с пищей.
«Некоторые продукты, богатые витамином D, включают жирные рыбы, такие как лосось, сардины, жирные молочные продукты, например, творог, йогурт, яичные желтки и грибы. Рекомендуется также обратиться к специалисту для получения рекомендаций по приему витаминных добавок», — сказала специалист.Нутирициолог подчеркнула, что назначать себе витамин D без назначения врача не стоит. Перед изменением рациона или началом приёма добавок лучше проконсультироваться со специалистом.
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