Нутрициолог Потапова назвала самую полезную для иммунитета ягоду

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Клюква считается полезной ягодой для поддержания здоровья иммунной системы в зимний период. Об этом рассказала «Известиям» российский специалист по превентивной медицине и врач-нутрициолог Юлия Потапова.
Употребление клюквы может помочь укрепить иммунную систему в период осенне-зимних заболеваний, поскольку данные ягоды содержат витамин C, антиоксиданты и обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Более того, клюква способна усиливать действие антибиотиков и, таким образом, делает лечение более эффективным
Тем не менее клюкву с осторожностью нужно употреблять тем людям, у которых есть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастрит с повышенной кислотностью. Ягода раздражает слизистые и стимулирует выработку желудочного сока. Клюква имеет свойство разжижать кровь, поэтому люди, которые принимают разжижающие кровь препараты, должны с осторожностью употреблять в пищу продукты с этой ягодой.
Кроме того, данная ягода довольно агрессивна по отношению к зубной эмали, поэтому стоматологи рекомендуют прополоскать рот и почистить зубы после употребления напитков и блюд, содержащих клюкву.
Сезон клюквы в Московской области уже начался. Чаще всего эта ягода растёт на болотах или краях заболоченных лесных озер, а также на торфяниках. Пик сезона в регионе приходится на середину ноября.
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Тем не менее клюкву с осторожностью нужно употреблять тем людям, у которых есть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастрит с повышенной кислотностью. Ягода раздражает слизистые и стимулирует выработку желудочного сока. Клюква имеет свойство разжижать кровь, поэтому люди, которые принимают разжижающие кровь препараты, должны с осторожностью употреблять в пищу продукты с этой ягодой.
Сезон клюквы в Московской области уже начался. Чаще всего эта ягода растёт на болотах или краях заболоченных лесных озер, а также на торфяниках. Пик сезона в регионе приходится на середину ноября.
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Артем Путинцев