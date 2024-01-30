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Нутрициолог рассказала, как держать холестерин под контролем

Врач Тищенко рассказала, как держать холестерин под контролем
30 января 2024, 08:45
Фото: istock / Rasi Bhadramani

Фото: istock / Rasi Bhadramani

Порядка 13% населения имеют повышенный уровень холестерина, что опасно развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы. Как держать холестерин под контролем, рассказала врач-нутрициолог Наталья Тищенко в беседе с «АиФ».

По словам эксперта, угрозы развития болезней можно предупредить правильным питанием и спортом. Необходимо уделить внимание насыщенным жирам, негативно влияющим на уровень холестерина.

Первый совет заключается в систематическом употреблении растительного масла. Эти масла обладают полезными насыщенными жирами, такими как омега-3, 6, 9. Они помогают понизить уровень плохого холестерина. Она порекомендовала добавлять в рацион льняное, оливковое, подсолнечное, соевое или рыжиковое масла. Растительное масло также предотвращает воспаление сосудов. Она также советует выбирать масло в спрее, так как он помогает контролировать количества жира, который используется в приготовлении пищи.


Тищенко также советует отказать от продуктов с трансжирами. При покупке продуктов нужно обращать внимание на состав и не брать пищу, содержащую «растительный жир», «кулинарный жир» или «частично гидрогенизированный растительный жир».

В заключении она призвала выбирать диетические сорта мяса. Баранину, свинину говядину стоит по возможности избегать, так как в них содержится много насыщенных жиров. Нутрициолог рекомендует выбирать индейку, кролика, курицу и телятину.

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#иммунитет
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Врач Калошина: Высокий аппетит может быть сигналом сбоев в организме
29 января 2024, 21:14

Фото: istockphoto.com/AnaBGD

Врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава МО Мария Калошина объяснила, что повышенный аппетит может свидетельствовать о сбоях в организме.
По её словам, нарушения в организме могут быть из-за плохого сна, диабета, проблем с щитовидной железой, стресса и т. д.

«Если хотя бы один приём пищи пропущен, то у человека появляется лёгкое чувство голода. Но если есть хочется чаще обычного, а аппетит чрезмерно повышен, это может означать, что организму требуется помощь. Не стоит относиться к постоянному голоду легкомысленно: надо обратиться к специалисту и выяснить истинные причины», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Калошина.

Одним из методов решения проблем является налаживание режима питания.

Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Айслу Каримова заявляла, что кофе может быть нежелателен для беременных и кормящих матерей, а также для людей с повышенным давлением.

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#здоровье
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Воробьёв: до конца года все поликлиники, женские консультации и стоматологии приведут к общему стандарту
29 января 2024, 18:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все поликлиники, женские консультации и стоматологии Подмосковья станут более комфортными для пациентов и медиков. Их приведут к единому стандарту до конца наступившего года, объявил губернатор Андрей Воробьёв.
«Мы продолжаем серьёзно заниматься модернизацией здравоохранения Подмосковья. Одна из ключевых задач – привести медучреждения к единому современному стандарту. С 2022 года в рамках проекта «Поликлиника: перезагрузка» мы разделяем потоки пациентов, создаём понятную навигацию, комфортные зоны ожидания, безбарьерную среду, предусматриваем более удобное расположение кабинетов. Например, на первых этажах медучреждений находятся кабинеты неотложной помощи и диагностики», – сказал глава региона.
Он подчеркнул, что до конца 2024-го к региональному стандарту планируется привести не только все детские и взрослые поликлиники, но и женские консультации, а также все стоматологии.

Сейчас к единому стандарту приведено 100 взрослых поликлиник Подмосковья, то есть 39%, за два часа можно пройти первый этап диспансеризации. Там открыты кабинеты выписки льготных рецептов, гериатра и хронической сердечной недостаточности. А в 50 детских поликлиниках (35%) создали игровые пространства для малышей, комнаты кормления грудных детей, комфортные зоны ожидания, понятную навигацию, помещения для отдыха медиков.

В 35 женских консультациях, а это 58%, сделаны понятная навигация, комфортные зоны ожидания с удобной мебелью, кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорам, открыты кабинеты постановки на учёт по беременности в день обращения, установлены электронные табло с расписанием врачей. Для женщин организовано индивидуальное сопровождение беременности личным помощником.

Оценить новый региональный стандарт могут пациенты женской консультации при Перинатальном центре в Наро-Фоминске и на ул. Карла Маркса в Егорьевске.

В 34 подмосковных стоматологиях (46%) оборудовали табло с электронным расписанием. Кроме того, там появилась возможность проводить пациентам онкоскрининг полости рта для ранней диагностики онкологических заболеваний. Примеры – стоматологические поликлиники в Домодедове, Люберцах, Химках и Балашихе.

Все новые учреждения здравоохранения в Московской области также строятся с учётом регионального стандарта. Таковым является, например, новое здание поликлиники №6 в Мытищах, открыто в январе этого года.

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#московская область
#здравоохранение
#поликлиника
#стоматология
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Назван идеальный возраст для обучения
Врач Демьяновская: Идеальный возраст для обучения – от 17 до 20 лет
29 января 2024, 17:53

Фото: istockphoto.com/Everyday better to do everything you love

Невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская заявила, что наиболее оптимальным возрастом для обучения человека является от 17 до 20 лет.
«В это время у людей наиболее активно работает стриатум — особая структура мозга, которая задействована в процессе обучения: закрепления полученных навыков, формирования пунктуальности, консолидации памяти. Название «полосатое тело» объясняется тем, что эта область мозга представляет собой перемежающиеся участки серого и белого мозгового вещества», —пояснила в беседе с Газета.ру Демьяновская.

При этом, она подметила, что современную молодёжь поджидает другая опасность – «цифровая деменция», которая заключается в ухудшении интеллектуальных способностей из-за злоупотребления гаджетов.

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#возраст
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Врачи перинатального центра в Видном помогли появиться на свет ребёнку-богатырю
29 января 2024, 14:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Младенца весом около 5,5 кг родила 31-летняя женщина в Видновском перинатальном центре, крупный новорождённый появился на свет при помощи кесарева сечения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Перед родами УЗИ показало, что предполагаемый вес плода составляет около 4800 граммов. Однако малыш побил этот рекорд. При рождении вес мальчика составил 5450 граммов, рост — 60 см», — сообщила акушер-гинеколог отделения патологии беременности Видновского перинатального центра Татьяна Яковлева.
Молодая мать рассказала, что малыш стал продолжателем семейной традиции, так как и она, и её муж тоже были крупными младенцами.

Мама и новорождённый чувствуют себя хорошо. Сейчас их уже выписали домой.

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Терапевт назвала привычку, разрушающую сосуды миллионов людей

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#видное
#перинатальные центры
#новорождённые
#медицина
#здравоохранение
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Терапевт назвала привычку, разрушающую сосуды миллионов людей
Врач Баранова назвала курение одной из главных причин разрушения сосудов
29 января 2024, 13:54

Фото: istock / Sophonnawit Inkaew

Вредная жирная еда и курение являются одними из главных разрушающих сосуды факторов. О других факторах, провоцирующих развитие болезней сосудов и сердца рассказала терапевт Ирина Баранова.

По словам эксперта, при попадании никотина и смол в дыхательные пути, а затем и в кровообращение, риск патологии сердечной мышц увеличивается вдвое.

Для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы Баранова призвала следить за уровнем инсулина, гомоцистеина и глюкозы в крови.

«Глюкоза и инсулин обладают мощным повреждающим действием на стенки сосудов. Чтобы контролировать гомоцистеин, нужно обеспечить организм витаминами группы В и наладить метаболические процессы», — заявила врач в беседе с «Российской газетой».
Помимо этого, терапевт порекомендовала снизить количество трансжиров в рационе, в частности, отказаться от употребления полуфабрикатов.

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#курение
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#развитие
#терапевт
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В медучреждения Подмосковья закупят эндоскопическое оборудование на 2 млрд рублей
29 января 2024, 13:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Высокотехнологическое эндоскопическое оборудование на сумму около 2 млрд рублей закупят для медицинских учреждений Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
«Новое видеоэндоскопическое оборудование позволит проводить диагностику различных заболеваний на более высоком уровне. Также аппараты применяются для взятия биопсии, проведения малоинвазивных операций. (…) На приобретение техники будет направлено почти 2 млрд рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.
Оборудование будет закуплено в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», а также по областной программе модернизации первичного медицинского звена. Новую медицинскую технику получат 49 больниц и поликлиник Подмосковья.

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Врач назвал несколько способов для увеличения продолжительности жизни

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#медицина
#медицинское оборудование
#светлана стригункова
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Врач назвал несколько способов для увеличения продолжительности жизни
Врач Вуу призвал использовать метод микромедитации для долгой жизни
29 января 2024, 13:21

Фото: iStock/Anatoliyk

Врач, специализирующийся на антивозрастной и регенеративной медицине, Кьен Вуу назвал несколько способов для увеличения продолжительности жизни. Его слова передает Business Insider.
Первым способом, который позволить увеличить продолжительность жизни Вуу назвал микромедитацию.

«Это короткие дыхательные практики, на выполнение которых требуется около минуты. Положительное воздействие на здоровье они оказывают за счет успокоительного эффекта», - пояснил Вуу.

Он посоветовал в стрессовой ситуации обратить внимание на дыхание. Необходимо сделать глубокий вдох, досчитать до четырех, далее задержать дыхание и досчитать до семи, выдохнуть при этом нужно на счет восемь.

Еще одним действенным способом борьбы со старением, по словам специалиста, является постоянна физическая активность. Он отметил, что для поддержания молодости достаточно выделять всего пять минут на зарядку ежедневно. Такие паузы нужно устраивать, добавил Вуу.

Он также порекомендовал ложиться спать в одно и то же время. По его словам, четкий режим дня может компенсировать недостаток сна и помочь в сохранении молодости. Также Вуу призвал людей найти занятие, которое наполнит жизнь смыслом. Это вызывает биохимические изменения в мозге, которые продлевают жизнь.

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Россиян предупредили об опасности самолечения при пневмонии
Терапевт Бурнацкая предупредила об опасности самолечения при пневмонии
29 января 2024, 12:59

Фото: istock / monstArrr_

Терапевт Светлана Бурнацкая предупредила, что при пневмонии нельзя заниматься самолечением. В беседе с«Лентой.ру» врач объяснила россиянам, почему при воспалении легких нужно обязательно обращаться к врачам.

Пневмония опасна тем, что ее сложно отличить от ОРВИ или бронхита. Воспаление легких обычно проявлять характерные симптомы, но иногда их может не быть, что затрудняет диагностику и лечение. Бурнацкая отметила, что установить правильный диагноз можно помощью КТ, рентгена и анализов.

«Чаще всего у взрослых пациентов при развитии пневмонии появляется длительная и зачастую несбиваемая температура выше 38 градусов, а также слабость, одышка, свистящее дыхание, озноб, потеря аппетита, рвота», — пояснила врач.
Как заявляет терапевтов, своевременное лечение легких помогает побороть болезнь за одну-две недели. При осложнениях болезнь может затянуться на месяц и более. В таком случе больному необходима госпитализация.

Бурнацкая предупредила, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и самому начинать принимать антибиотики.

«Делать это категорически нельзя, так как только врач после осмотра может назначить лечение, которое начнет борьбу с опасным заболеванием с первого дня. Настоятельно призываю при появлении симптомов пневмонии сразу обращаться за медицинской помощью», — подытожила эксперт.
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#терапевт
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Врач назвала самую вредную позу для сна
Терапевт Аксенова рассказала о вреде сна на животе
29 января 2024, 11:40

Фото: iStock/LENblR

Сон в позе на животе может принести значительный вред для организма человека. Об этом рассказала врач-терапевт Галина Аксенова.
«Во-первых, эта поза неестественна для человека, поскольку голова повернута вправо или влево, что вызывает проблемы с кровотоком — в частности, в сосудах, питающих головной мозг», - пояснила Аксенова в беседе с aif.ru.

Она уточнила, что сон на животе может привести к утренним отекам и повышению глазного давления, что приведет к перенапряжению глаз и головной боли.

Врач отметила, что головная боль может также возникнуть из-за отсутствия достаточного количества кислорода, так как во время сна на животе у человека перенапрягаются мышцы шеи и поясницы. Это, оп словам специалиста, приводит к накоплению молочной кислоты и возникновению боли, которая будет продолжаться до тех пор, пока человек спит на животе.

При этом в случае, если человек все-таки не может отказаться от сна на животе, терапевт посоветовала ложиться полубоком, например, приобняв подушку, а потом лечь на спину или на один из боков. Также при засыпании исключительно на животе стоит положить необъемную подушку между ног, либо возле рук, либо возле шеи. Аксенова уточнила, что такие меры немного улучшит положение во время сна.

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#терапевт
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