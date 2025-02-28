Офтальмолог рассказала о противопоказаниях при ношении линз

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Контактные линзы нельзя использовать при воспалении или повреждении глаз и век и при возникновении аллергических реакций. Об этом рассказала врач-офтальмолог медицинской компании Мария Чурганова.
Специалист пояснила, что линзы не стоит носить во время простудных заболеваний, периода беременности и психических расстройствах.
Кроме того, сначала следует хорошо помыть руки и обработать сами линзы, уточнила врач. Хранить линзы нужно строго в свежем специальном растворе и чистом контейнере, и ни в коем случае их нельзя промывать водой из-под крана.
Также Чурганова добавила, что иногда линзы могут вызывать аллергию, и воспалительные процессы на поверхности глаз. Так, перед их использованием необходимо проконсультироваться с врачом, заключила эксперт.
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«Неправильное использование контактных линз может привести к воспалению поверхности глаз, а также к развитию кератита — острого воспаления роговицы, а в некоторых случаях к изъязвлению роговицы, что, в свою очередь, представляет серьезную угрозу для зрения», — пояснила Чурганова в беседе с «Известиями».По ее словам, важно не нарушать сроки ношения линз и соблюдать правила гигиены по их использованию. Специалист порекомендовала надевать линзы до умывания, а снимать — после.
Кроме того, сначала следует хорошо помыть руки и обработать сами линзы, уточнила врач. Хранить линзы нужно строго в свежем специальном растворе и чистом контейнере, и ни в коем случае их нельзя промывать водой из-под крана.
Также Чурганова добавила, что иногда линзы могут вызывать аллергию, и воспалительные процессы на поверхности глаз. Так, перед их использованием необходимо проконсультироваться с врачом, заключила эксперт.
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Элина Позднякова