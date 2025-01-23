Российские ученые создали искусственную роговицу из коллагена для пересадки

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Российские ученые из Сеченовского Университета создали искусственную роговицу на основе коллагена для пересадки. Об этом сообщили сотрудники Первого МГМУ им. Сеченова. Сейчас, как отмечается, начались доклинические испытания, а после ожидаются уже и клинические с участием пациентов с кератоконусом.
«Кератоконус — распространенное дегенеративное заболевание глаз, которое приводит к истончению и деформации роговицы, ухудшая зрение. До четверти пациентов в конечном итоге сталкиваются с необходимостью пересадки роговицы, однако оперативное лечение имеет множество ограничений — от дефицита донорского материала до риска отторжения трансплантата», — пишет «Газета.Ru», пообщавшаяся с учеными.Тем временем стало известно, кому противопоказаны контактные линзы. В беседе с «Известиями» врач-офтальмолог, -микрохирург «СМ-Клиники» Светлана Миргородская отметила, что основным противопоказанием являются воспалительные болезни глаз, кератиты, блефариты. Носить линзы в таком случае, подчеркнула она, нельзя до тех пор, пока воспаление не спадет.
«Также стоит учитывать анатомические особенности глаза. Например, птоз века, косоглазие более 15 [градусов], проблемы с роговицей, такие как ее плоская или крутая форма, а также подвывих хрусталика. Противопоказаниями для ношения линз также являются патологии роговицы, такие как кератоконус, и проблемы с иннервацией роговицы», — рассказала врач.Читайте также:
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