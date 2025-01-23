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Российские ученые создали искусственную роговицу из коллагена для пересадки

Фото: iStock/Inside Creative House

Фото: iStock/Inside Creative House

Российские ученые из Сеченовского Университета создали искусственную роговицу на основе коллагена для пересадки. Об этом сообщили сотрудники Первого МГМУ им. Сеченова. Сейчас, как отмечается, начались доклинические испытания, а после ожидаются уже и клинические с участием пациентов с кератоконусом.
«Кератоконус — распространенное дегенеративное заболевание глаз, которое приводит к истончению и деформации роговицы, ухудшая зрение. До четверти пациентов в конечном итоге сталкиваются с необходимостью пересадки роговицы, однако оперативное лечение имеет множество ограничений — от дефицита донорского материала до риска отторжения трансплантата», — пишет «Газета.Ru», пообщавшаяся с учеными.
Тем временем стало известно, кому противопоказаны контактные линзы. В беседе с «Известиями» врач-офтальмолог, -микрохирург «СМ-Клиники» Светлана Миргородская отметила, что основным противопоказанием являются воспалительные болезни глаз, кератиты, блефариты. Носить линзы в таком случае, подчеркнула она, нельзя до тех пор, пока воспаление не спадет.


«Также стоит учитывать анатомические особенности глаза. Например, птоз века, косоглазие более 15 [градусов], проблемы с роговицей, такие как ее плоская или крутая форма, а также подвывих хрусталика. Противопоказаниями для ношения линз также являются патологии роговицы, такие как кератоконус, и проблемы с иннервацией роговицы», — рассказала врач.
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Кинолог раскрыл, как кормить собаку зимой
Кинолог Голубев: менять рацион зимой следует тем собакам, что живут в вольере
23 января 2025, 15:56

Фото: iStock/marigo20

Менять рационам домашним собакам с наступлением зимы следует только в том случае, если они живут в вольере, в условиях квартирного содержания увеличивать количество корма нужно только по рекомендации ветеринарного врача. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Известиями». По его мнению, в противном случае у собаки может появиться лишний вес.
«Владельцам собак, которые живут в вольере, скорее всего, потребуется пересмотреть рацион. Таким питомцам важно не замерзнуть на улице. Хотя они живут в утепленных вольерах и будках, но более калорийное питание им не помешает, подчеркнул эксперт. По его словам, менять рацион необходимо заблаговременно», — пояснил он.
Голубев также посоветовал время от времени давать живущему в вольере питомцу мясной бульон. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные добавки в пищу, но об их необходимости следует консультироваться со специалистом.

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В подмосковные больницы в этом году закупят 4,2 тыс. единиц медоборудования
23 января 2025, 14:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В этом году в медицинские учреждения Московской области поступит около 4,2 тыс. единиц современного оборудования на 16 млрд рублей. Об этом сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
«Оснащение больниц современным оборудованием необходимо для повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей региона. В этом году мы закупим почти 4,2 тыс. единиц медицинской техники – как тяжёлую, так и легкую. Всего на это у нас предусмотрено порядка 16 млрд рублей», – рассказала Болатаева.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как уточнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, новая медтехника поступит в 72 больницы, в том числе Щёлковскую, Можайскую, Ступинскую, Истринскую, Серпуховскую, Клинскую и другие.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Оборудование закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва, благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

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#губернатор
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#болатаева людмила
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Ногинские хирурги удалили пациентке трёхкилограммовую опухоль матки
23 января 2025, 14:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Ногинской больницы удалили пациентке 35-сантиметровую опухоль матки. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В гинекологическое отделение поступила 44-летняя женщина с жалобами на боль в животе, его увеличение и кровотечение. При обследовании у неё выявили гигантскую опухоль матки весом более 3 кг и диаметром 35 см. Новообразование соответствовало 30 неделям беременности. При этом женщина длительное время не обращалась к врачам.

Из-за того, что размеры опухоли достигли огромных размеров, для спасения жизни пациентки провести операцию можно было лишь открытым доступом.
«Мы выполнили тотальную гистерэктомию – удаление матки. Новообразование направили на гистологическое исследование. Операции по удалению гигантских опухолей брюшной полости всегда очень сложные. Они непредсказуемы, требуют высокой квалификации хирургов, так как несут высокий риск кровотечения», – рассказала заведующая гинекологическим отделением Ногинской больницы Ольга Шафрастова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. По результатам гистологического исследования будет принято решение о тактике лечения.

В министерстве в очередной раз напомнили, что всем женщинам необходимо посещать гинеколога как минимум раз в год. Выявленные на ранней стадии заболевания намного лучше поддаются лечению.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#гинеколог
#операция
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#подмосковье
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В Подмосковье за год заготовили более 78 тонн крови и её компонентов
23 января 2025, 13:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 78,1 тонны крови и её компонентов сдали доноры в Московской области в 2024 году, что на 1,4 тонны больше, чем годом ранее, число доноров также выросло, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В прошлом году более 78, 1 тонны крови и её компонентов сдали почти 60 тысяч человек: на 2,6 тыс. человек больше, чем в 2023 году. При этом около 18,7 тыс. доноров сдали кровь впервые. Кроме того, 689 жителей Подмосковья получили звание «Почётный донор России», — рассказал зампред правительства области — глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.
Отмечается, что жители региона могут сделать донацию как в учреждениях службы крови, так и на выездных акциях. Подробная информация о донорстве в Подмосковье размещена на сайте Московского областного центра крови.

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#минздрав мо
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#донорская кровь
#максим забелин
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные врачи достали из желудка 16-летней девушки зубную щётку
23 января 2025, 11:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Шестнадцатилетняя девушка поступила в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске с жалобами на боль в верхней части желудка и тошноту, диагностика показала, что причиной этому стала находящаяся в желудке зубная щётка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На вопрос о том, как в желудке оказался инородный предмет, девушка ответила, что случайно проглотила щётку. Доставать её было решено с помощью эндоскопа.

«Мы извлекли зубную щетку через пищевод, используя специальный эндоскопический инструмент «Корзина Дормиа». Операция проводилась под наркозом. Она длилась 30 минут и прошла успешно», — сказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.
Он пояснил, что эндоскопический метод позволяет извлекать инородные тела без разрезов — через естественные отверстия. После таких операций не возникают осложнения, и пациент быстро восстанавливается.

Сейчас прооперированную девушку уже выписали домой.

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#дкц
#минздрав мо
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#красногорск
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Дерматовенеролог Бойко объяснила, почему не работают шампуни от выпадения волос
23 января 2025, 11:26

Шампунь от выпадения волос может подействовать совсем не так эффективно, как описывают в рекламе, или не подействовать вовсе. Причины этого объяснила дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера (МОККВД) Ирина Бойко.
Она рассказала, что на выпадение волос влияет много различных факторов — от стресса и дефицита питательных средств до генетической предрасположенности, поэтому универсального лечения, помогающего абсолютно всем, быть не может.

«При выпадении волос следует обратиться к специалисту. Он проведёт диагностику, определит причину и назначит индивидуальный план лечения. Он может включать в себя прием витаминов, лекарств, физиотерапевтические процедуры, а также рекомендации по уходу», — сказала Ирина Бойко.
Она подчеркнула, что в лечении выпадения волос важен комплексный подход, и специальный шампунь, хоть и может быть полезен как вспомогательное средство, не является единственным решением проблем.

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#подмосковье
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Врачи Долгопрудненской больницы сохранили ногу пациенту с закупоркой артерий
22 января 2025, 18:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Рентгенэндовоскулярные хирурги Долгопрудненской больницы помогли сохранить ногу пациенту из Клина. Об этом сообщается на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».
51-летнего пациента привезла в приёмное отделение бригада скорой помощи. Он жаловался на боль, потерю чувствительности и покалывание правой ноги. Конечность стала холодной и посинела. Все симптомы и данные осмотра указывали на ослабление кровообращения.

Пациента с ишемией нижней конечности забрали в ренгенэндовоскулярную операционную на ангиографическое исследование. Оно выявило закупорку артерий голени.
«Мы выполнили механическую реканализацию и балонную ангиопластику артерий голени от устья. Ангиографический и клинический эффект оказался хорошим», – рассказал заведующий отделением рентгенэндовоскулярных методов диагностики и лечения Владимир Сорокин.
Суть операции – в том, к месту сужения кровеносного сосуда через особый проводник подводят катетер с баллончиком. Достигнув нужного места, баллон раздувается и принимает форму контуров сосуда. Просвет сосуда расширяется, достигая нормальных параметров, и кровоток восстанавливается.

Через два дня после пациента выписали под амбулаторное наблюдение по месту жительства. Боль прошла, нога стала тёплой и приняла обычный цвет.

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Онколог назвала основной фактор риска для рака легких
Онколог Шабинская: основным фактором риска для рака легких является курение
22 января 2025, 17:36

Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Основным фактором риска для развития рака легких является курение, так как табачный дым содержит множество канцерогенов. Об этом заявила врач-онколог Виктория Шабинская в беседе с RuNews24.ru.
Медик также перечислила симптомы рака легких — это хронический кашель, кровь в мокроте, одышка, длительная осиплость голоса, затруднение в глотании, часто повторяющиеся воспаления легких особенно одной локализации, боль в груди, необоснованная потеря веса.
«Массового скрининга по раку легкого нет. В частности, флюорография, проводимая ежегодно, не является методом скрининга для рака легких. Лучше всего в исследованиях себя зарекомендовало низкодозное КТ грудной клетки в высокорисковой когорте. <…> Маркеры в крови были бы удобным индикатором, однако на данный момент ни один не обладает достаточной чувствительностью и специфичностью для выявления ранних форм», — пояснила Шабинская.
Врач отметила, что на развитие болезни влияет «стаж» курильщика, количество пачек в день, тип продукта. Риск получить рак легких начинает снижаться, по ее информации, только через 5 лет после отказа от пагубной привычки, становясь такой же, как у некурящих, лишь через 15 лет.

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Врач раскрыла, кому чаще всего грозят обморожения и переохлаждения
Врач Шарашкина: с обморожениями чаще всего сталкиваются пожилые люди
22 января 2025, 17:21

Фото: iStock/zamrznutitonovi

С обморожениями и переохлаждениями чаще всего сталкиваются пожилые люди, так как имеют сердечно-сосудистые патологии, меньший объем мышечной ткани и низкий метаболизм. Об этом заявила врач-гериатр, кандидат медицинских наук Наталья Шарашкина, подчеркнув, что людям любого возраста не следует долго находиться на улице зимой.
«Долго находиться на улице зимой Наталья Шарашкина не рекомендует – это может привести к переохлаждению и даже обморожению. Но даже в сильные морозы не стоит отказываться от выхода на свежий воздух. Но прогулки должны быть максимально короткими», — пишет «Петербургский дневник».
Вместе с тем текущий январь в Москве уже претендует на звание самого теплого и самого бесснежного первого месяца зимы за всю историю наблюдений, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В беседе с АГН «Москва» синоптик отметила, что не было еще ни одного января в столице, когда не было снега.
«До конца января погода будет очень теплая, температура будет превышать норму на 7–8 градусов, поэтому прироста снега мы не ожидаем, а наоборот тот снег, который сейчас есть может растаять», — поделилась метеоролог.
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