Педиатр Одинаева рассказала, как зимой укрепить иммунитет ребенка

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как укрепить иммунитет ребенка в осенне-зимний период. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Начиная с осени нужно укреплять иммунитет детей при помощи сбалансированного питания. В рацион стоит добавить мясо, рыбу и молочные продукты, а также обязательно овощи и фрукты с большим содержанием витаминов.
Стоит отметить, что важную роль играет распорядок дня у ребенка. Благодаря играм, занятиям спортом и закаливанию также можно выработать иммунитет к болезням.
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«Главное, о чем нужно помнить любому родителю, ребенок должен находиться в здоровой среде. Если рядом с малышом кто-то болеет, желательно максимально ограничить контакты и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы избежать заражения ребенка. Переутомление, недостаток сна и дефицит свежего воздуха могут быстро привести к истощению организма, и ребенок станет уязвим для различных инфекций <…>», - отметила врач.
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Мира Полтева