Педиатр предупредил о серьезной опасности аспирина для детей

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Ацетилсалициловая кислота, тот же аспирин, может вызвать у детей до 15 лет опасный синдром Рейе. Об этом рассказал, педиатр, врач скорой помощи Дмитрий Молодой в беседе с изданием «Доктор Питер».
Врач подчеркнул, что детям до 15 лет ни в коем случае нельзя давать аспирин или ацетилсалициловую кислоту в качестве жаропонижающего при ОРЗ.
Однако он уточнил, что аспирин могут назначить детям до 15 лет, например, для лечения артрита.
Ранее врач-терапевт Георгий Сапего заявил, что россияне привыкли при любом недомогании принимать аспирин, однако не задумываются об опасности лекарства. В частно, аспирин может спровоцировать мозговое кровоизлияние.
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«Связано это с риском возникновения синдрома Рейе. Это тяжелое состояние, которое проявляется поражением печени, головного мозга и мышц и может привести даже к летальному исходу», — уточнил Молодой.
Ранее врач-терапевт Георгий Сапего заявил, что россияне привыкли при любом недомогании принимать аспирин, однако не задумываются об опасности лекарства. В частно, аспирин может спровоцировать мозговое кровоизлияние.
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Элина Позднякова