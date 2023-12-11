Врач Алендеев назвал необычное лекарство от боли в горле

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Врач общей практики Сергей Алендеев дал весьма необычный совет лечить боль в горле мороженым.
Он пояснил, что мороженое для больного горла может оказывать такой-же эффект, как лёд для места ушиба.
Также может помочь при боли в горле фруктовый лёд.
Однако, заметил врач, такие средства могут снять лишь симптомы и боль в горле, но не саму болезнь. Лечить горло всё-таки необходимо лекарствами, которые прописывает врач.
Ранее врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко заявила, что ребёнку в день допускается давать максимум три мандарина в день. Она пояснила, что даже полезные фрукты и овощи в больших количествах могут нанести вред.
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«Мороженое снижает температуру воспалённых тканей и тормозит действие на передачу боли. Это такая местная анестезия, обезболивающий эффект в данном случае связывается с активацией рецепторов», — пояснил в беседе с «Царьградом» Алендеев.
Однако, заметил врач, такие средства могут снять лишь симптомы и боль в горле, но не саму болезнь. Лечить горло всё-таки необходимо лекарствами, которые прописывает врач.
Ранее врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко заявила, что ребёнку в день допускается давать максимум три мандарина в день. Она пояснила, что даже полезные фрукты и овощи в больших количествах могут нанести вред.
«Детям разрешено давать 2-3 мандаринки в зависимости от возраста. Так, малыша в три года можно угостить половинкой фрукта. Дети постарше, дошкольники могут съесть целый мандарин. Младшим школьникам можно дать два небольших мандарина», — приводят «Вести Подмосковья» слова врача.
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Мелисса Тимофеева