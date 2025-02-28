Педиатр рассказал об опасных последствиях подбрасывания грудничков вверх

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Подбрасывание детей в возрасте до шести месяцев в воздух может привести к повреждению шеи и головного мозга. Об этом предупредил педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов.
«Подбрасывание ребенка вверх чревато серьезными травмами, включая ушибы, переломы и даже повреждение мозга. Мышечный каркас у грудных детей еще не окреп, особенно шейный отдел. Дети в первые шесть месяцев только учатся держать голову, поэтому данный участок наиболее подвержен травмам», — пояснил Шахвеледов в беседе с NEWS.ru.
При этом он подчеркнул, что последствия подбрасываний могут проявиться не сразу после подобных развлечений, а позже.
Специалист также предупредил, что младенец может упасть и получить сильные повреждения. Помимо рисков получения травм, подбрасывание малыша вверх могжет негативно повлиять и на психоэмоциональное состояние ребенка. Так, может нарушиться его доверие ко взрослому человеку, пояснил Шахвеледов.
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