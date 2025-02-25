Педиатр Одинаева назвала допустимое количество блинов в рационе ребёнка

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На Масленицу блины принято есть всю неделю и в больших количествах, однако это довольно тяжёлая пища, которая может навредить детям. О том, сколько и каких блинов безопасно дать ребёнку, рассказала директор НИКИ детства, главный педиатр Московской области, профессор Нисо Одинаева.
«Угощать блинами можно ребёнка не младше двух лет, а до этого стоит проконсультироваться с педиатром. Если противопоказаний нет, то начать лучше с одного-двух кусочков, не более, постепенно увеличивая количество», — сказала Нисо Одинаева.Она отметила, что самыми безопасными для малышей являются бездрожжевые блины из цельнозерновой муки с небольшим количеством молока, яиц и соли. Не следует начинять чем-либо эти блины и использовать при жарке много масла.
«Блинная норма» дошколят на один приём пищи составляет три-пять блинов без начинки или два-три с начинкой. При этом блины должны быть на столе не чаще одного-двух раз в неделю и в первой половине дня.
«Для начинки рекомендуется использовать куриный фарш или филе индейки, а также сезонные ягоды, яблоки, груши и творог», — добавила Нисо Одинаева.Она также напомнила, что у блинов высокий гликемический индекс, и предупредила, что самыми вредными начинками являются икра, сгущёнка, а также жирная и сладкая творожная масса и другие продукты с рафинированным сахаром.
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Лев Каштанов