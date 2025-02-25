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Педиатр Одинаева назвала допустимое количество блинов в рационе ребёнка

Фото: istockphoto.com/Luiza Nalimova

Фото: istockphoto.com/Luiza Nalimova

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На Масленицу блины принято есть всю неделю и в больших количествах, однако это довольно тяжёлая пища, которая может навредить детям. О том, сколько и каких блинов безопасно дать ребёнку, рассказала директор НИКИ детства, главный педиатр Московской области, профессор Нисо Одинаева.
«Угощать блинами можно ребёнка не младше двух лет, а до этого стоит проконсультироваться с педиатром. Если противопоказаний нет, то начать лучше с одного-двух кусочков, не более, постепенно увеличивая количество», — сказала Нисо Одинаева.
Она отметила, что самыми безопасными для малышей являются бездрожжевые блины из цельнозерновой муки с небольшим количеством молока, яиц и соли. Не следует начинять чем-либо эти блины и использовать при жарке много масла.

«Блинная норма» дошколят на один приём пищи составляет три-пять блинов без начинки или два-три с начинкой. При этом блины должны быть на столе не чаще одного-двух раз в неделю и в первой половине дня.

«Для начинки рекомендуется использовать куриный фарш или филе индейки, а также сезонные ягоды, яблоки, груши и творог», — добавила Нисо Одинаева.
Она также напомнила, что у блинов высокий гликемический индекс, и предупредила, что самыми вредными начинками являются икра, сгущёнка, а также жирная и сладкая творожная масса и другие продукты с рафинированным сахаром.

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#педиатр
#масленица
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#здоровье
#дети
#ребёнок
В Чехов на первенство России по синхронному плаванью приехали 450 спортсменов
25 февраля 2025, 13:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 450 спортсменов из 22 российских регионов принимают участие в первенстве России по синхронному плаванью в подмосковном Чехове, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соревнования в рамках первенства предусмотрены в следующих дисциплинах: фигуры, дуэт, дуэт-смешанный, соло, группа и комби. От Подмосковья в первенстве участвуют четыре команды, в которых выступают в общей сложности 2 спортсмена», — говорится в сообщении.
Первенство проводится в чеховском дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова с 24 февраля по 2 марта. Торжественное открытие состоится 26 февраля в 16:30, вход свободный.

Отмечается, что первенство России станет первым этапом отбора в сборную страны для девушек и юношей 13-15 лет.

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#минспорта мо
#чехов
#первенство
#синхронное плавание
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В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило более 21 тыс. звонков
25 февраля 2025, 12:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 21 тысячи звонков приняли операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«С начала года операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли более 21 тысячи звонков, что на 161 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, более 1,2 тыс. звонков поступило из других регионов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Специалисты колл-центра готовы рассказать о системе родовспоможения в Московской области, о комплексе документов, которые нужно собрать для роддома, о подмосковных центрах грудного вскармливания и пр. Телефон колл-центра: 7-800- 550-30-03. Звонки принимаются ежедневно с 8 утра до 20:00.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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На строящемся мосту через реку Синичку начали собирать металлоконструкции
25 февраля 2025, 12:16

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Укрупнительная сборка металлоконструкций пролётного строения моста началась на реке Синичке в Московской области, мост станет частью дублёра Пятницкого шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего для моста через Синичку соберут более 1.1 тыс. тонн металлоконструкций. В рамках строительства дублёра Пятницкого шоссе ведутся и другие работы. В частности, продолжается устройство опор путепровода в дерене Сабурово округа Красногорск, а также строительство ливнёвки и переустройство инженерных коммуникаций на примыкании к Пятницкому шоссе в районе посёлка Отрадное», — говорится в сообщении.
Протяжённость четырёхполосного дублёра Пятницкого шоссе составит 5,2 км, дорога будет идти от примыкания к Пятницкому шоссе в посёлке Отрадное до выезда из Юрлова. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2026 года.

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#минтранс мо
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#дороги
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#московская область
#подмосковье
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В Кашире демонтируют 15 объектов нестационарной торговли
25 февраля 2025, 11:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Пятнадцать нестационарных торговых объектов из 30 имеющихся ликвидируют на территории городского округа Кашира в 2025 году, этот список может быть расширен при выявлении нарушений, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Если нестационарный торговый объект незаконно установлен на муниципальной земле, либо есть нарушения в его размещении или осуществлении деятельности, то его демонтируют после выдачи предписания. Если объект на частной земле, то мы проводим работу с собственником, а затем обращаемся в суд. В этом году мы приведем в порядок муниципальную и частную территорию», — сказала начальник отдела по экономической политике администрации округа Кашира Оксана Новосельцева.
Работы по демонтажу должны будут оплатить сами собственники торговых объектов.

Демонтаж нестационарных торговых объектов проводится по всей Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#кашира
#снос
#торговля
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В шести округах Подмосковья отремонтировали остановки
25 февраля 2025, 11:44

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Остановочные павильоны отремонтировали на региональных дорогах в шести округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, были отремонтированы остановочные павильоны, расположенные на проспекте Академика Туполева в Домодедове, на Кервском шоссе в Шатуре, на шестом километре Пятницкого шоссе в Красногорске и на Фабричном шоссе в городе Старая Купавна Богородского округа», — говорится в сообщении.
Работы были проведены и в малых населённых пунктах: у деревни Сурмино Дмитровского округа, а также в мытищинской деревне Бляниново.

В областном Минтрансе отметили, что контроль за работами по приведению в порядок объектов дорожной инфраструктуры ведётся через автоматизированную систему СКПДИ.

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#подмосковье
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